Kết nối đào tạo nghề và việc làm tại Đức cho người Việt trẻ

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt – Đức (VGECA) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tọa đàm “VGECA Karrieremesse – Vietnamese Talents 2026”.

Đây là sự kiện thường niên đầu tiên của VGECA, có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và trường nghề Đức sang Việt Nam để gặp trực tiếp học viên và giới thiệu các chương trình đào tạo, việc làm.

Chương trình gặp mặt, giao lưu và tọa đàm “VGECA Karrieremesse – Vietnamese Talents 2026”.

Nhiều chương trình đào tạo, tuyển dụng được giới thiệu

Tại chương trình, đại diện các đối tác Đức cung cấp thông tin về điều kiện tham gia, yêu cầu ngoại ngữ, thời gian đào tạo, chế độ hỗ trợ và cơ hội việc làm trong một số lĩnh vực, như điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng – khách sạn... Người học có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp với nhà tuyển dụng để tìm hiểu rõ hơn về từng chương trình.

Trong lĩnh vực điều dưỡng, Azurit Hansa – đơn vị có hơn 80 cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Đức giới thiệu chương trình học nghề điều dưỡng và chương trình dành cho điều dưỡng viên chuyển đổi bằng.

Với chương trình học nghề điều dưỡng, đơn vị dự kiến tuyển 25 học viên, độ tuổi từ 18–35, tốt nghiệp THPT và có trình độ tiếng Đức B1. Theo thông tin được giới thiệu, học viên được miễn học phí khóa B2 tại Việt Nam và khóa B2 kéo dài 6 tháng tại Đức, đồng thời được hỗ trợ chỗ ở. Mức trợ cấp đào tạo trước thuế và bảo hiểm lần lượt là 1.380, 1.450 và 1.550 euro/tháng trong ba năm.

Dự kiến, học viên nhập cảnh vào tháng 3/2027 và bắt đầu học nghề từ tháng 9/2027.

Oberlinhaus Freudenstadt, cơ sở hoạt động tại bang Baden-Württemberg từ năm 1946, giới thiệu chương trình đào tạo trợ lý điều dưỡng trong hai năm. Sau đó, người học có thể tiếp tục chương trình ba năm để trở thành điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Chương trình dự kiến nhập học tháng 4/2027, yêu cầu đầu vào tiếng Đức B1.

Sáng 4/11, đơn vị này cũng tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội với các ứng viên đã qua sơ tuyển của VGECA.

Đối tác Đức giới thiệu chương trình và nhu cầu tuyển dụng.

Ở lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, Dự án Lohmen giới thiệu nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại cơ sở khách sạn 5 sao, gồm các vị trí buồng phòng, phụ bếp, phục vụ, đầu bếp và làm vườn. Hoạt động tuyển dụng được triển khai theo mô hình chung do VGECA phối hợp triển khai.

Công ty TNHH Medigreif Việt – Đức (Ger-Viet), thuộc Tập đoàn y tế Medigreif tại Greifswald, bang Mecklenburg-Vorpommern giới thiệu chương trình đào tạo và đưa học sinh điều dưỡng, điều dưỡng viên sang Đức học tập, làm việc tại các bệnh viện của tập đoàn và một số cơ sở khác.

Trong khi đó, đoàn Landsberg am Lech, bang Bayern, đề xuất các hoạt động hợp tác với Việt Nam như tổ chức thực tập cho học sinh, dự giờ đối với giáo viên, tuyển dụng lao động Việt Nam gắn với hỗ trợ học tiếng Đức và xây dựng quan hệ giữa các trường đối tác. Đại diện đoàn cũng trao đổi về cơ hội học tiếp sau đào tạo nghề kép tại Đức. Theo giới thiệu, chương trình đào tạo nghề kép thường kéo dài khoảng ba năm, người học được hưởng thù lao khoảng 1.000 euro/tháng và có thể tiếp tục học lên tú tài chuyên ngành, đại học.

Đề xuất quy tắc tuyển dụng công bằng

Năm 2026 đánh dấu 15 năm Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2011–2026); hợp tác giáo dục nghề nghiệp và lao động là một trong những lĩnh vực được hai bên thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo Viện Kinh tế Đức, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, đến năm 2029 nước Đức có thể thiếu khoảng 723.000 lao động có chuyên môn, gần gấp đôi mức khoảng 370.000 của năm 2025. Nhu cầu lớn mở ra cơ hội thật, nhưng chỉ dành cho những người thực sự quyết tâm: chuẩn bị bài bản về tiếng Đức, chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích nghi.

Bên cạnh đó, thị trường du học nghề và việc làm tại Đức hiện chưa có chuẩn chung, vẫn còn những đơn vị làm chưa tốt; thông tin chương trình và chi phí cần được minh bạch.

Trước yêu cầu này, VGECA giới thiệu Quy tắc tuyển dụng công bằng, hướng tới minh bạch hoạt động tư vấn, kết nối và tuyển chọn người học sang Đức. Văn bản tham chiếu nguyên tắc “Employer Pays”, pháp luật Đức và Việt Nam, cùng tiêu chí của “Faire Anwerbung Pflege Deutschland”.

TS. Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng VGECA giới thiệu về Quy tắc tuyển dụng công bằng.

Năm cam kết được đưa ra, gồm: không thu phí kết nối, không ứng trước; công khai chi phí, dịch vụ tự nguyện, chi phí hợp lý; thông tin trung thực, hợp đồng đúng luật, không đặt cọc, không giữ hộ chiếu; hoàn phí khi chương trình không thực hiện được; đồng hành tại Đức ít nhất 6 tháng đầu và tiếp nhận phản ánh.

TS. Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng VGECA, cho biết việc xây dựng quy tắc xuất phát từ thực tế thị trường du học nghề và việc làm tại Đức chưa có chuẩn chung, thông tin về chương trình và chi phí ở một số đơn vị chưa thực sự minh bạch. Theo ông, việc thống nhất nguyên tắc tuyển dụng, trong đó có cam kết không thu phí kết nối từ học viên, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và tăng tính minh bạch trong quá trình hợp tác.

Cùng với quy trình đề cử - sơ loại - sơ tuyển thống nhất và Bộ khung đào tạo VGECA 2026, mạng lưới 30 hội viên giúp VGECA trở thành cầu nối uy tín, chất lượng cho các đối tác Đức.

VGECA đồng thời khuyến nghị người trẻ và gia đình tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, đầu tư nghiêm túc cho tiếng Đức và kỹ năng nghề; yêu cầu đơn vị tư vấn công khai chi phí bằng văn bản, ký hợp đồng rõ ràng, không đặt cọc hoặc giao giấy tờ gốc.