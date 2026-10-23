Kết nối đa tuyến, phát triển y tế chuyên sâu vì người bệnh

Ngày 23/10, BVĐK Đức Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Kết nối đa tuyến - Điều trị đa mô thức - Kiến tạo tương lai", với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển y tế chuyên sâu.

Đây là một trong những chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập BVĐK Đức Giang.

Kết nối tri thức, phối hợp đa chuyên khoa vì người bệnh

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BVĐK Đức Giang nhấn mạnh, "kết nối đa tuyến" trước hết khẳng định không một bệnh viện nào có thể phát triển vững chắc nếu hoạt động đơn lẻ.

Tri thức y khoa chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chia sẻ giữa các tuyến, giữa chuyên gia quốc tế với đội ngũ y tế trong nước và từ cơ sở y tế đến gia đình người bệnh.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BVĐK Đức Giang phát biểu. Ảnh: Thuý Ninh

Giám đốc BVĐK Đức Giang trân trọng sự tham dự của đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Saiseikai Tokyo (Nhật Bản), cùng các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Học viện Quân y và nhiều đơn vị khác. Đây là minh chứng cho ý nghĩa thiết thực của hợp tác, kết nối chuyên môn trong phát triển y học.

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, điều trị đa mô thức là yêu cầu tất yếu của y học hiện đại khi người bệnh ngày càng có nhiều bệnh lý phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và phương pháp điều trị.

Các chủ đề được thảo luận tại hội thảo như cứu vãn bàn chân đái tháo đường, điều trị ung thư gan - mật - tụy và can thiệp động mạch đều hướng tới mục tiêu chung: đặt người bệnh ở vị trí trung tâm, phối hợp chuyên môn để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Ngoài phiên chính, hội thảo cũng dành các phiên chuyên đề cho những xu hướng đang định hình tương lai ngành y, gồm các sản phẩm thuốc trị liệu tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật trong chăm sóc người cao tuổi, cùng các nền tảng y tế số kết nối gia đình với cơ sở y tế.

Đáng chú ý, phiên can thiệp nội mạch được truyền hình trực tiếp trong chiều cùng ngày, với sự hội chẩn của các chuyên gia Nhật Bản ngay tại phòng can thiệp, tạo cơ hội trao đổi chuyên môn gắn với thực hành lâm sàng. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm thúc đẩy học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn thông qua hợp tác quốc tế.

Phát triển y tế chuyên sâu gắn với chuyển đổi số

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành Y tế Thủ đô đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dân số đông, tốc độ già hóa nhanh, mô hình bệnh tật chuyển dịch mạnh sang các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch và ung thư, cùng kỳ vọng ngày càng lớn của người dân về chất lượng dịch vụ, đòi hỏi các bệnh viện phải tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung và các đại biểu chứng kiến BVĐK Đức Giang và Bệnh viện Trung ương Saiseikai Tokyo ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa hai đơn vị. Ảnh: Thuý Ninh

Trong bối cảnh đó, các cơ sở y tế của Thành phố cần phát triển kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến mình, góp phần giảm tải và hạn chế chuyển tuyến không cần thiết lên tuyến Trung ương; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Vì vậy, ông Chung đánh giá BVĐK Đức Giang chọn chủ đề hội thảo phù hợp với định hướng phát triển của ngành Y tế Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị BVĐK Đức Giang và các đơn vị trong ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần chuyển các hoạt động hợp tác quốc tế thành kết quả cụ thể thông qua chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chuyên gia và triển khai những kỹ thuật phục vụ trực tiếp người bệnh. Bệnh viện cần xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng, có sản phẩm đầu ra có thể đánh giá, tránh hình thức.

Cùng với đó, bệnh viện cần phát huy vai trò kết nối đa tuyến, tiếp tục làm chủ các kỹ thuật mũi nhọn, chủ động hỗ trợ và chuyển giao chuyên môn cho tuyến dưới, gắn kết với hệ thống y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Y tế số cần được sử dụng như một công cụ duy trì kết nối liên tục giữa bệnh viện, trạm y tế và gia đình người bệnh.

Một yêu cầu quan trọng khác là kiên trì lấy người bệnh làm trung tâm, đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu. Phát triển kỹ thuật cao phải song hành với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh, cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ và duy trì bền vững các tiêu chuẩn chất lượng đã đạt được.

Ngành Y tế Hà Nội cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường liên kết giữa bệnh viện với các trường đại học y, đối tác quốc tế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phải được triển khai có kiểm soát, bảo đảm hiệu quả, an toàn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Khẳng định ngành Y tế Hà Nội luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế thực chất, bình đẳng và cùng có lợi, ông Trần Văn Chung bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác với Bệnh viện Trung ương Saiseikai Tokyo và các đối tác tiếp tục được củng cố, mở rộng, lan tỏa tới nhiều cơ sở y tế của Thành phố, vì mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thuý Ninh

Từ một cơ sở y tế của vùng đất phía Đông Thủ đô, BVĐK Đức Giang hôm nay đã trưởng thành vững vàng, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương - từ ghép thận, can thiệp tim mạch, đến chuẩn hóa xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189...