Hội nghị kết nối cung – cầu và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Tuyên Quang với hệ thống GO! toàn quốc.

Tuyên Quang có tiềm năng, thế mạnh lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao, ứng dụng quy trình sản xuất an toàn VietGAP, hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Hệ thống Siêu thị GO! toàn quốc thuộc Tập đoàn Central Retail là một trong những chuỗi đại siêu thị bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với mạng lưới phân phối rộng khắp và quy trình quản lý hiện đại. Việc kết nối, đưa sản phẩm Tuyên Quang vào hệ thống đại siêu thị GO! không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu cho nông sản địa phương mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ bền vững, tạo động lực để các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất chuyên nghiệp.

Các đại biểu chứng kiến ký kết hợp tác giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Tuyên Quang với hệ thống Siêu thị GO! toàn quốc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX của tỉnh đã tham gia phiên thảo luận và kết nối giao thương trực tiếp với bộ phận thu mua của hệ thống siêu thị GO!. Các bên đã trao đổi cụ thể về thông tin kỹ thuật, năng lực cung ứng, giá thành, quy cách đóng gói, quy trình sản xuất và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thương mại theo từng nhóm ngành hàng. Các đại biểu cũng đã trực tiếp tham quan, khảo sát và đánh giá các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đặc trưng trưng bày tại khuôn viên hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hệ thống siêu thị GO! và các doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc cung ứng và tiêu thụ sản phẩm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.