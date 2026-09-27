Kết nối cung - cầu lao động tại khu vực phía Nam Hà Nội

Cung cấp thông tin thị trường lao động

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động năm 2026, ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Thanh Trì được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về việc làm, đào tạo nghề và thị trường lao động; đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Khai mạc Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cum Thanh Trì năm 2026.

Khảo sát thực tế hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều dự án phát triển hạ tầng, đô thị, thương mại quy mô lớn, tạo thêm nhu cầu về nhân lực trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, phát triển thị trường lao động là một trong những trụ cột bảo đảm an sinh xã hội. Bám sát mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động và duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu, tư vấn định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm bền vững. Tính đến ngày 15/9/2026, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 160.981 lao động, đạt 94,1% kế hoạch năm.

Tại ngày hội, 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.134 chỉ tiêu. Các ngành, lĩnh vực tuyển dụng đa dạng, gồm sản xuất - nhà máy, vận tải - logistics, thương mại - dịch vụ, cơ khí - chế tạo...

Qua tổng hợp nhu cầu tuyển dụng 1.034 chỉ tiêu, nhóm lao động có trình độ THPT chiếm tỷ lệ cao nhất với 518 chỉ tiêu, tương đương 50,1%. Tiếp đó là lao động có trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật với 391 chỉ tiêu, chiếm 37,8%; trình độ cao đẳng - đại học trở lên có 125 chỉ tiêu, chiếm 12,1%.

Thông tin tuyển dụng công bố công khai, minh bạch.

Xét theo độ tuổi, nhu cầu tuyển dụng lao động từ 30 tuổi trở xuống chiếm tỷ trọng cao nhất, với 513 chỉ tiêu. Nhóm từ 31 - 40 tuổi có 308 chỉ tiêu; từ 41 - 50 tuổi có 196 chỉ tiêu và nhóm từ 51 - 60 tuổi có 17 chỉ tiêu.

Cơ cấu này cho thấy doanh nghiệp tại cụm Thanh Trì có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều nhóm tuổi, song tập trung nhiều hơn vào lực lượng lao động trẻ và nhóm lao động đã có kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp.

Cơ hội việc làm từ quá trình đô thị hóa

Các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và phường Thanh Liệt có quy mô dân số, lực lượng lao động tương đối lớn, nằm trong khu vực đang đô thị hóa và phát triển mạnh về hạ tầng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Trao đổi trực tiếp vị trí việc làm giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động.

Tư vấn vị trí việc làm cho các bạn trẻ.

Trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị quy mô lớn, trong đó có tuyến đường Vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi. Quá trình phát triển này dự kiến tạo thêm nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, giao thông, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức ngày hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm Hà Nội, thúc đẩy phát triển thị trường lao động và cung cấp thông tin về việc làm, đào tạo nghề cho người lao động và người sử dụng lao động tại 5 xã, phường cùng các khu vực lân cận.

Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, người lao động có cơ hội tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc; đồng thời được tư vấn nghề nghiệp, định hướng học nghề và đào tạo kỹ năng phù hợp với năng lực.

Đối với doanh nghiệp, ngày hội tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực tại chỗ, qua đó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Hoàng Hiền, đại diện nhà tuyển dụng Văn Minh Group (đơn vị chuyên về lĩnh vực vận tải hành khách và vận tải hàng hóa) cho biết: Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phổ thông. Sự phát triển tại khu công nghiệp khiến thị trường lao động có thêm nhiều lựa chọn. Trong khi đó, một bộ phận người trẻ lựa chọn học đại học và sau khi tốt nghiệp thường có xu hướng tìm kiếm những công việc yêu cầu có chuyên môn.

“Sau khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ đào tạo lại lao động để phù hợp với yêu cầu công việc. Để làm việc lâu dài, điều quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần vẫn là thái độ làm việc của người lao động”, bà Hiền chia sẻ.

Tham gia ngày hội việc làm, anh Nguyễn Hoàng Hà (23 tuổi, Ngọc Hồi, Hà Nội) cho biết đang tìm kiếm một công việc phù hợp khi vừa mới ra trường. Việc trực tiếp tham dự ngày hội tuyển dụng và được nhiều doanh nghiệp phỏng vấn giúp người lao động có thể trực tiếp hỏi về công việc, mức thu nhập cũng như yêu cầu tuyển dụng thay vì chỉ tìm thông tin trên mạng.

Cùng với các phiên giao dịch trực tiếp, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm. Cổng thông tin việc làm TP Hà Nội tại địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn được kết nối liên thông với sàn giao dịch việc làm uốc gia, góp phần hình thành hệ sinh thái số phục vụ kết nối người lao động và doanh nghiệp.

Đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 1,25 triệu lượt truy cập, có trên 31.000 tài khoản doanh nghiệp và người lao động đăng ký, tổ chức thành công 194 phiên giao dịch trực tuyến, kết nối thành công cho hàng nghìn việc làm.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, nền tảng số giúp mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, nhất là trong trường hợp người lao động và doanh nghiệp chưa tìm được sự phù hợp ngay tại các phiên giao dịch trực tiếp. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp tiếp tục được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội duy trì thường xuyên.

Việc tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Thanh Trì năm 2026 qua đó góp phần đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định thu nhập và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Hà Nội.