Kết nối cung - cầu lao động tại cơ sở: Nhịp cầu thiết thực nâng cao an sinh xã hội

Đại diện lãnh đạo và đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Nhịp cầu trực tiếp đưa thông tin thị trường đến người lao động

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh vừa phối hợp với UBND xã Đức Trọng tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026 với chủ đề “Tư vấn - Tuyển dụng - Kết nối việc làm”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm triển khai các chỉ tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn.

Chương trình đã thu hút hơn 300 đại biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cùng đông đảo người lao động địa phương tham gia. Sự kiện dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng ưu tiên như: lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tại phiên giao dịch, 9 doanh nghiệp tuyển dụng trong, ngoài nước cùng 1 cơ sở đào tạo nghề đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu thông tin thị trường lao động, các vị trí tuyển dụng và định hướng học nghề phù hợp với năng lực của từng đối tượng.

Các em học sinh và người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Hoàng Trọng Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, đây là Phiên giao dịch việc làm đầu tiên được triển khai theo mô hình này trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông tin thực tế về thị trường lao động đến người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh cuối cấp và đội ngũ cán bộ cơ sở. Cũng theo ông Hoàng Trọng Vinh, thị trường lao động hiện nay đang tồn tại khoảng cách lớn giữa nguồn cung và nguồn cầu. Trong quý 3 vừa qua, nguồn cung lao động chỉ đáp ứng được khoảng 36% nhu cầu tuyển dụng, dù nhu cầu từ các doanh nghiệp tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính do người lao động còn tâm lý chần chừ hoặc kỳ vọng mức lương cao hơn thực tế sản xuất của doanh nghiệp, trong khi phía tuyển dụng lại đòi hỏi khắt khe hơn về kỹ năng thực hành thay vì chỉ dựa vào bằng cấp. Tại phiên giao dịch lần này, với hơn 1.000 vị trí việc làm thuộc 18 ngành nghề, chương trình hướng tới việc định hình lại góc nhìn cho các bên, giúp xích gần khoảng cách giữa cung và cầu lao động, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm bền vững thay vì quá phụ thuộc vào các công việc thời vụ phi chính thức. “Lao động hiện tại so với thị trường là không thiếu, chỉ có một hình thái cụ thể đối với người lao động, đó là đang chần chừ thì cơ hội sẽ là của người khác và bức tranh thị trường lao động cũng vẽ nên một hình thái cụ thể, đó là chỉ làm biếng mới không có việc làm”, ông Hoàng Trọng Vinh nhấn mạnh.

Các em học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Giải bài toán việc làm từ nhu cầu thực tế

Sự tham gia tích cực của các đơn vị tuyển dụng và lực lượng trẻ tại địa phương đã mang lại không khí sôi nổi, thực chất cho phiên giao dịch. Việc tiếp xúc trực tiếp tại các gian hàng giúp các bên nắm bắt đúng nhu cầu và khả năng đáp ứng của nhau.

Đại diện doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Agriex (Khu công nghiệp Phú Hội) chia sẻ, doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất nên cần tuyển nhiều vị trí chuyên môn như: nông nghiệp, kỹ thuật, quản lý chất lượng cùng lượng lớn lao động phổ thông. Bà Ngọc đánh giá cao hiệu quả lan tỏa của chương trình khi có nhiều cán bộ Mặt trận, bí thư chi bộ các thôn đã chủ động tìm hiểu thông tin, nhận tài liệu tuyên truyền để về tư vấn trực tiếp cho người dân tại địa bàn dân cư. Cùng chung mong muốn kết nối nguồn nhân lực, bà Tống Thị Phương Vy - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Khu du lịch rừng thông Núi Voi cho biết, đã chủ động đăng ký tham gia ngay sau khi nắm bắt thông tin từ cổng thông tin của Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh, với mục tiêu tìm kiếm ứng viên phù hợp để hoàn thiện bộ máy nhân sự cho đơn vị.

Các em học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Không chỉ mang lại cơ hội việc làm tức thì cho người lao động, phiên giao dịch còn là điểm tựa hướng nghiệp bổ ích cho thế hệ trẻ. Em Đinh Thị Phương Anh, học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đà Lạt - Cơ sở 2, cho biết, việc tham gia sự kiện đã giúp bản thân hiểu rõ hơn về thực tế thị trường lao động, từ đó có cơ sở thực tiễn để lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp lớp 12.

Thời gian tới, Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, đồng thời tăng cường hỗ trợ cấp xã tự tổ chức các buổi tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động thường xuyên. Việc chủ động đưa thông tin về tận cơ sở không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững tại địa phương.