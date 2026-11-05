Kết nối cung cầu lao động, đáp ứng nhu cầu các công trình trọng điểm

Cùng với tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết nối cung cầu, hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả các phiên giao dịch việc làm chuyên đề do Sở Nội vụ Hà Nội chỉ đạo tổ chức thời gian gần đây?

Sở Nội vụ Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức hai phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông. Phiên thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 8 và phiên thứ hai tổ chức ngày 31/10/2026. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Riêng phiên thứ hai tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội có trên 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị, nhà thầu, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề, tập trung vào những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người lao động, đồng thời giúp người lao động, sinh viên tìm hiểu và lựa chọn công việc phù hợp.

Nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông hiện nay cụ thể ra sao, thưa ông?

Qua làm việc với các Ban quản lý dự án tại Hà Nội và các nhà thầu đang triển khai công trình, chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhân lực còn thiếu khoảng 8.000 người. Đây là lý do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề nhằm kết nối trực tiếp nguồn cung với nhu cầu tuyển dụng.

Phiên giao dịch có sự tham gia của 15 trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn thành phố có chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật xây dựng, giao thông. Đây là những cơ sở đào tạo cung ứng nguồn nhân lực quan trọng cho thành phố. Bên cạnh đó, chương trình thu hút trên 3.000 sinh viên năm cuối của các trường cùng lực lượng lao động tại các xã, phường.

Giới thiệu các vị trí việc làm tới sinh viên năm cuối các trường nghề Hà Nội.

Thông qua hoạt động này, người lao động và sinh viên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc, trao đổi và thương thảo về điều kiện tuyển dụng.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong các lĩnh vực này rất lớn, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, tập trung vào những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao.

Từ nay đến cuối năm, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ triển khai những giải pháp nào để tiếp tục kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm cho người dân, thưa ông?

Đến hết tháng 10/2026, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm được giao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố vẫn cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm cho người dân, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ các nhiệm vụ phát triển.

Trao đổi trực tiếp các vị trí việc làm với người tuyển dụng.

Trước hết, Sở Nội vụ sẽ tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các xã, phường và các phiên chuyên đề theo từng nhóm đối tượng. Dự kiến trong tháng 12 tới sẽ có phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ; cùng với đó là các phiên giao dịch việc làm bán thời gian dành cho sinh viên trong dịp cận Tết.

Thứ hai, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ giải quyết việc làm. Mới đây, thành phố đã quyết định bổ sung 1.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi để bố trí cho vay giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội khác. Sở sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt tại những khu vực có diện tích đất bị thu hồi để triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường có nhu cầu sử dụng lao động lớn như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác.

Một giải pháp quan trọng nữa là tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Hiện thành phố có trên 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đây là kênh kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cần tiếp tục được phát huy. Trên cơ sở kết quả giải quyết việc làm năm 2026, Sở Nội vụ sẽ sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề và tại các địa phương trong thời gian tới.

Thành phố đã đưa vào vận hành Cổng thông tin việc làm thành phố. Sở Nội vụ sẽ khai thác nền tảng này như thế nào để nâng cao hiệu quả kết nối người lao động với doanh nghiệp, thưa ông?

Cuối tháng 12/2025, thành phố đã khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố. Đây là kênh giao dịch trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp kết nối với nhau thông qua nền tảng số.

Sau gần một năm triển khai, đã có nhiều người lao động được kết nối với doanh nghiệp thông qua kênh này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết đến và sử dụng nền tảng nhiều hơn, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan tiếp tục bổ sung các trường thông tin, đổi mới hoạt động của Cổng thông tin việc làm, hướng tới tạo thuận lợi hơn cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Chúng tôi xác định việc kết hợp giữa các phiên giao dịch việc làm trực tiếp với nền tảng kết nối trực tuyến sẽ góp phần đa dạng hóa kênh tuyển dụng, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn ông!