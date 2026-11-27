Hội nghị tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động cho cán bộ xã, phường

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào lao động phổ thông và công nghiệp chế biến

Theo ông Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 45/KH-TTLTDVVL ngày 07/9/2026 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2026, Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, cộng tác viên tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 21/9 - 30/10/2026, lực lượng điều tra viên đã phối hợp chặt chẽ với phòng văn hóa - xã hội cấp xã, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai thu thập thông tin theo mẫu phiếu quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết thúc đợt khảo sát cao điểm, toàn tỉnh đã thu thập được 5.181 phiếu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng số 18.801 vị trí việc làm cần tuyển, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, trải rộng trên 20 nhóm ngành nghề như công nghiệp chế biến, bán hàng, du lịch, vận tải, nông nghiệp, xây dựng.

Phân tích cơ cấu ngành nghề cho thấy, lĩnh vực công nghiệp (chế biến, chế tạo, dệt may, in ấn) dẫn đầu về nhu cầu nhân lực với 7.450 vị trí việc làm, trong khi nhóm ngành văn hóa, xã hội có nhu cầu thấp nhất với 6 vị trí.

Đáng chú ý, thị trường lao động địa phương đang khát nguồn nhân lực phổ thông với 13.365 vị trí tuyển dụng, chiếm 71% tổng nhu cầu; lao động đã qua đào tạo chiếm 29% với 5.436 vị trí. Cụ thể, các nhóm ngành, nghề, trình độ được phân theo bảng như sau:

Xây dựng cơ sở dữ liệu lao động “đúng, đủ, sạch, sống”

Song song với việc nắm bắt nhu cầu từ phía doanh nghiệp, Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp cận trực tiếp các hộ gia đình, trường cao đẳng, đại học và tổ chức các hội nghị tư vấn, phiên giao dịch việc làm lưu động để ghi nhận nguyện vọng của người dân. Kết quả đã thu thập được 10.167 phiếu đăng ký tìm việc làm, vượt 167 phiếu so với mục tiêu ban đầu.

Tương đồng với xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, in ấn cũng thu hút đông đảo người lao động tìm kiếm cơ hội nhất với 2.481 người; nhóm ngành pháp lý, pháp chế, luật sư, công chứng có số lượng thấp nhất với 25 người.

Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong tổng số người có nhu cầu tìm việc, lực lượng lao động chưa qua đào tạo chiếm đa số với 5.795 người. Số lao động đã qua đào tạo đạt 4.387 người, bao gồm 29 thạc sĩ, 1.348 đại học, 1.390 cao đẳng, 876 trung cấp, 420 công nhân kỹ thuật và 324 sơ cấp nghề.

Việc hoàn thành đợt thu thập thông tin thị trường lao động lần này không chỉ phản ánh bức tranh toàn cảnh, sát thực về thực trạng cung - cầu nhân lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà còn là bước đi quan trọng nhằm làm giàu hệ thống dữ liệu lao động theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để ngành chức năng xuất bản bản tin thị trường lao động năm 2026, qua đó nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bền vững cho người lao động khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.