Kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp thành phố Đồng Nai với Tập đoàn Central Retail Việt Nam

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Đồng Nai trao đổi, kết nối trực tiếp với đội ngũ thu mua của Central Retail. Ảnh: Hải Quân

Tại chương trình, 42 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã trao đổi, kết nối trực tiếp với đội ngũ thu mua của Central Retail đến từ các ngành hàng: tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm tươi sống…

Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn Central Retail đã chia sẻ thêm với các nhà cung cấp tiềm năng về yêu cầu, điều kiện của sản phẩm khi thu mua; thông tin về thủ tục và quy trình cung ứng hàng hóa vào siêu thị… Đồng thời, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) thế mạnh của thành phố Đồng Nai vào kênh bán lẻ hiện đại.

Lãnh đạo Sở Công thương thành phố Đồng Nai và Tập đoàn Central Retail Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết: “Hiện nay, hàng Việt Nam chiếm hơn 90% danh mục sản phẩm trên kệ hàng của hệ thống siêu thị của Central Retail Việt Nam. Thông qua buổi kết nối này, chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa nguồn hàng hóa chất lượng, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm, cũng như đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung”.

Dịp này, Sở Công thương thành phố Đồng Nai và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp mở rộng áp dụng chương trình này tại các điểm bán thuộc hệ thống của Central Retail trên địa bàn thành phố (bao gồm các chi nhánh đại siêu thị GO!, siêu thị Go! và các mô hình bán lẻ trực thuộc). Qua đó, củng cố chất lượng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm; hỗ trợ nâng cao độ nhận diện thương hiệu, tôn vinh các nhà cung cấp uy tín, có trách nhiệm; nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Đại diện Sở Công thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam chụp ảnh sau buổi lễ ký kết. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Trần Dương Hùng nhấn mạnh: Sở mong muốn Central Retail phối hợp thường xuyên với Sở Công thương thành phố trong việc cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn thu mua, định hướng ngành hàng. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục những hạn chế về chất lượng, mẫu mã, hồ sơ và năng lực cung ứng, qua đó từng bước hình thành một hệ thống nhà cung cấp ổn định từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, đối với chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai giữa Sở Công thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Sở Công thương đánh giá đây không chỉ là hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phân phối, mà còn là bước cụ thể hóa trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng đối với chất lượng hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng.