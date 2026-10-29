Kết nối cung cầu, giữ ổn định thị trường nông sản cuối năm

Chủ động nguồn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng năm 2026, thị trường các mặt hàng nông sản trong nước nhìn chung duy trì trạng thái tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá đột biến trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cùng những biến động về sản xuất, chi phí đầu vào và lưu thông hàng hóa đòi hỏi các địa phương chủ động hơn trong điều tiết cung cầu, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu.

Xã Mê Linh đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân. Ảnh: PV

Thực tế thị trường chăn nuôi cho thấy, giá cả giữa các nhóm sản phẩm và khu vực vẫn có sự khác biệt. Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm so với tháng trước dao động khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động từ 45.000 đến 47.000 đồng/kg; miền Trung – Tây Nguyên 44.000-48.000 đồng/kg; miền Nam 45.000-49.000 đồng/kg. Nguồn cung tăng trong khi nhu cầu chưa cải thiện rõ rệt khiến giá lợn hơi giảm nhẹ.

Đối với mặt hàng gia cầm, giá thu mua gà thịt lông màu biến động trái chiều. Tại miền Bắc, giá tăng 11.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm lên 69.000 đồng/kg; miền Trung giảm 2.000 đồng/kg, còn 43.000 đồng/kg; miền Nam giảm 2.000 đồng/kg, xuống 45.000 đồng/kg. Giá gà công nghiệp tại miền Bắc giảm 5.000 đồng/kg, còn 32.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam tăng 4.000 đồng/kg, lên 27.000 đồng/kg. Giá gà thịt từ nay đến cuối năm 2026 dự kiến phục hồi khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Giá trứng gà hiện tương đối ổn định, với mức 2.100 đồng/quả tại miền Bắc, 1.880 đồng/quả tại miền Trung và 1.730 đồng/quả tại miền Nam. Nhu cầu từ các bếp ăn học sinh, hoạt động lễ hội, cưới hỏi và chế biến thực phẩm cuối năm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá trứng tăng.

Nguồn cung rau quả tiếp tục được bảo đảm, thị trường nhìn chung ổn định. Ảnh: PV

Đối với rau, quả, nguồn cung tiếp tục được bảo đảm, thị trường nhìn chung ổn định; nhiều loại trái cây giảm giá khi bước vào chính vụ. Sản lượng tăng và nguồn hàng dồi dào cũng góp phần hạn chế biến động giá ở nhóm thực phẩm. Đáng chú ý, xuất khẩu rau, quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch ước đạt hơn 8,27 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, xuất khẩu rau, quả những tháng cuối năm dự kiến tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng tại Trung Quốc, các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ…

Trong bối cảnh đó, kết nối tiêu thụ không chỉ nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản trong nước mà còn góp phần khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm áp lực tiêu thụ khi nguồn hàng tập trung vào chính vụ.

Tại Hà Nội, nhiều hợp tác xã đã chủ động xây dựng thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết (xã Vân Đình) Cao Thị Thủy cho biết, để tạo đầu ra ổn định, hợp tác xã xây dựng thương hiệu “Gạo chất lượng Khu Cháy”, đồng thời tham gia các hội chợ trong và ngoài thành phố nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác. Nhờ đó, sản phẩm của hợp tác xã được đưa vào các siêu thị, gần 20 cửa hàng bán lẻ lúa gạo trên địa bàn Hà Nội và phân phối tới các đại lý tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ… Trung bình mỗi vụ, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 3.000 tấn thóc cho nông dân, góp phần duy trì đầu ra và ổn định giá bán.

Tăng liên kết sản xuất, bảo đảm đầu ra bền vững

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố tập trung hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu, qua đó ổn định giá đầu ra cho nông dân. Cùng với đó, Hà Nội phát triển mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, hội chợ; đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, livestream và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Những mặt hàng đang vào chính vụ và nông sản chế biến được ưu tiên quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hà Nội tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, hội chợ. Ảnh: PV

Những tháng cuối năm cũng là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu. Mục tiêu tăng trưởng 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm 2026 đạt từ 74 tỷ USD trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức sản xuất, bảo đảm nguồn cung và mở rộng thị trường. Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Ngô Hồng Phong cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2026, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát cung cầu và giá cả từng nhóm hàng, chủ động nguồn cung, góp phần kiểm soát lạm phát. Đồng thời, Bộ theo dõi tình hình sản xuất, chăn nuôi, tái đàn để bảo đảm nguồn thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt lợn và gạo.

Bộ cũng chủ động phương án sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển nông sản trong điều kiện thời tiết bất lợi, hạn chế nguy cơ thiếu hàng cục bộ khiến giá tăng đột biến. Cùng với đó là đẩy mạnh cung cấp thông tin về nguồn cung, giá cả, dự báo thị trường; tổng hợp khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và tiêu thụ nông sản để kiến nghị giải pháp hỗ trợ phù hợp. Dự báo, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong dịp lễ, Tết và các chương trình kích cầu tại địa phương. Đây là cơ hội để nông sản mở rộng thị trường, song cũng đòi hỏi doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, sản lượng và tiến độ cung ứng.

Vì vậy, kết nối cung cầu cần được triển khai từ sớm, gắn kế hoạch sản xuất với nhu cầu thực tế của thị trường. Khi bên mua chủ động kế hoạch thu mua, còn người sản xuất nắm rõ tiêu chuẩn và yêu cầu giao hàng, nguy cơ ùn ứ, ép giá sẽ được hạn chế. Đây là cơ sở để ổn định giá cả, bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng tới phát triển thị trường tiêu thụ bền vững.