Thúc đẩy đối thoại với ASEAN là một trong những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026. Tại buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 chiều 27/11, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đồng chủ trì, câu chuyện hợp tác giữa hai khối nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí.

Toàn cảnh họp báo

Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến thương mại số

Phóng viên Lê Hồng Nhung (Tạp chí Mekong-ASEAN) đặt câu hỏi tới phía Việt Nam: "Trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, việc thúc đẩy đối thoại với ASEAN là một trong những ưu tiên trọng tâm của Việt Nam. Với vai trò vừa là Chủ tịch CPTPP vừa là thành viên ASEAN, Việt Nam đánh giá thế nào về kết quả của cơ chế đối thoại CPTPP - ASEAN thời gian qua? Đâu là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu?"

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hiệp định rất quan trọng vì đưa ra những tiêu chuẩn mà nhiều người vẫn mô tả là "tiêu chuẩn vàng" về hợp tác kinh tế, thương mại. Với tư cách Chủ tịch, Việt Nam đã bàn với các nước để tiêu chuẩn này được mở rộng và trở thành cơ sở tăng cường hợp tác giữa CPTPP với các khối khác, đặc biệt là những khối có quan điểm tương đồng và cùng hướng đến tiêu chuẩn cao. Từ đó, các nước CPTPP đã đồng thuận lựa chọn đối thoại với cả EU và ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu

Về phía ASEAN, Philippines, nước Chủ tịch ASEAN năm nay, đã ủng hộ và tham gia nhiệt tình vào sáng kiến này. Các nước CPTPP và ASEAN đã cùng xác định những trọng tâm để thúc đẩy thương mại, đầu tư. Một trong những ưu tiên của năm qua là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hưởng lợi từ chuỗi cung ứng đó. Ngoài kết nối thương mại, hai bên còn có sáng kiến để các cơ quan xúc tiến thương mại tham gia hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập.

Một ưu tiên khác là chuyển đổi số, xu hướng đang diễn ra rất mạnh trên toàn cầu. Thứ trưởng cho biết, ASEAN vừa ký kết Hiệp định DEFA, một hiệp định về kinh tế số chưa có tiền lệ trong hợp tác khu vực, còn CPTPP có chương thương mại điện tử với tiêu chuẩn rất cao. Đây là cơ sở để hai bên kết nối, cùng thúc đẩy thương mại điện tử.

"Chúng tôi cũng nhận thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lợi rất nhiều từ quá trình chuyển đổi số và tham gia vào sân chơi số hóa này. Vì vậy sáng kiến này đã được cả hai bên đồng thuận cùng thúc đẩy", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin.

Theo Thứ trưởng, ASEAN là khối kinh tế có quy mô khá lớn và tính năng động thuộc hàng đầu khu vực, cũng rất mong muốn kết nối với tiêu chuẩn cao của CPTPP. Đây là tiền đề để hai bên mở rộng các sáng kiến hợp tác mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Peru và Singapore tiếp nối thúc đẩy hợp tác CPTPP - ASEAN

Cũng tại họp báo, phóng viên từ hãng thông tấn Sputnik Việt Nam nêu câu hỏi: “Các thành viên CPTPP đã có phiên đối thoại với ASEAN. Năm 2027, Singapore sẽ là Chủ tịch ASEAN, còn Peru là Chủ tịch CPTPP. Vậy các bước hợp tác chính tiếp theo giữa CPTPP và ASEAN là gì?”.

Ông Rogers Valencia, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru cho biết ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Chủ tịch CPTPP của nước này là mang lại kết quả thiết thực cho doanh nghiệp và lợi ích cụ thể cho người dân các nước thành viên.

Ông Rogers Valencia, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru trả lời họp báo

Peru xây dựng khuôn khổ công tác gồm bốn trụ cột, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy thực thi Hiệp định, bởi việc có một văn bản Hiệp định là một chuyện, nhưng việc sử dụng và khai thác hiệu quả Hiệp định lại là chuyện khác.

Đại diện Peru cũng ghi nhận vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong năm nay và sự hợp tác của các nước như Canada trong việc tiếp tục đối thoại thương mại, đầu tư với các đối tác có cùng quan điểm. CPTPP đang thiết lập khuôn khổ cho một môi trường thương mại mở và hợp tác với các khối khác như ASEAN, trong khi Canada đóng vai trò rất tích cực trong việc kết nối CPTPP với EU.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng phụ trách Nhân lực và Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Foo Cexiang cho rằng tình trạng phân mảnh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và bất ổn địa chính trị đang ngày càng gia tăng. Doanh nghiệp đã phản ánh rằng họ ngày càng cần thị trường mở và một môi trường thương mại có khả năng dự báo. Đây chính là những lĩnh vực mà sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa CPTPP và ASEAN có thể phát huy hiệu quả.

Bộ trưởng phụ trách Nhân lực và Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Foo Cexiang phát biểu

Năm tới, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với Peru để tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, tăng cường khả năng tương thích trong thương mại số và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Với doanh nghiệp, điều này có nghĩa là hai bên sẽ tập trung giải quyết cụ thể các rào cản phi thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan, và quan trọng nhất là giảm chi phí cũng như những gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện Singapore bày tỏ vui mừng khi Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm nay, đã tổ chức các cuộc đối thoại doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU. "Hôm qua, chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các doanh nghiệp trong khu vực và sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các đề xuất này", ông Foo Cexiang thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái nhận định, những ưu tiên mà Singapore và Peru chia sẻ cho thấy sự tương đồng trong mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Thứ trưởng hy vọng thời gian tới, trên cơ sở đó, CPTPP và ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.