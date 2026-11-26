Chiều 26/11, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ba khu vực, phát huy vai trò doanh nghiệp trong xây dựng các chuỗi cung ứng kết nối, có khả năng chống chịu và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái nhấn mạnh rằng kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, từ tái định hình chuỗi cung ứng, tiến bộ công nghệ đến yêu cầu phát triển bền vững. Những thay đổi này đặt ra nhiều thách thức mới, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) có những thế mạnh bổ trợ quan trọng. CPTPP nổi bật với các cam kết thương mại tiêu chuẩn cao; ASEAN có tốc độ tăng trưởng năng động và năng lực sản xuất; trong khi EU sở hữu tiềm năng thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tăng cường kết nối giữa ba khu vực sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần củng cố trật tự thương mại quốc tế cởi mở, ổn định và dựa trên luật lệ.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đề cao việc chuyển hóa các cam kết của chính phủ thành cơ hội phát triển thực chất cho doanh nghiệp. Tiếp nối đối thoại giữa các quan chức cấp cao CPTPP và lãnh đạo doanh nghiệp được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026, diễn đàn lần này đánh dấu bước phát triển mới khi đối thoại được nâng lên cấp bộ trưởng, đồng thời mở rộng sự tham gia của ASEAN và EU.

Với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, thành công của hội nhập không chỉ được đo bằng những cam kết đạt được, mà quan trọng hơn là giá trị thực tế mà các cam kết mang lại cho doanh nghiệp và người dân. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề xuất bốn nhóm ưu tiên hợp tác; trong đó, các bên cần mở rộng không gian thị trường thông qua khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có, tăng cường kết nối chính sách, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tốt hơn các cơ hội từ hội nhập.

Cùng với đó là định hình các chuỗi cung ứng tương lai trên cơ sở phát huy thế mạnh bổ trợ về thị trường, vốn, công nghệ và năng lực sản xuất của ba khu vực; thúc đẩy đầu tư, hợp tác liên khu vực hướng tới các chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và có khả năng chống chịu cao. Hai ưu tiên còn lại là đưa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới; tăng cường hợp tác công - tư, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng quan hệ đối tác và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ kỳ vọng Gói hành động doanh nghiệp Hà Nội 2026 được công bố tại diễn đàn sẽ tạo nền tảng để chuyển hóa các khuyến nghị và sáng kiến kết nối doanh nghiệp thành những hoạt động hợp tác cụ thể sau sự kiện.

Tại diễn đàn, ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu đánh giá cao sự đón tiếp của Việt Nam, đồng thời ghi nhận những sáng kiến nhằm kết nối ba khu vực trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP năm 2026 của Việt Nam.

Theo ông Maroš Šefčovič, môi trường thương mại quốc tế đang có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu các nền kinh tế phải tăng cường kết nối với đối tác trên thế giới, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn, bền vững hơn và được hỗ trợ bởi công nghệ số. EU coi trọng vai trò đối tác tin cậy, với các thỏa thuận thương mại dựa trên nguyên tắc công bằng và cùng có lợi. Đặc biệt, EU hiện có mạng lưới FTA lớn nhất thế giới; các hiệp định đã ký kết bao phủ hơn một nửa dân số toàn cầu.

Đối với ASEAN, đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược và kinh tế quan trọng đối với EU. Hai bên đã có quan hệ thương mại chặt chẽ; trong đó các FTA với Singapore và Việt Nam đang có hiệu lực. EU đang tiếp tục mở rộng và thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác thương mại với các quốc gia ASEAN, hướng tới tăng cường liên kết kinh tế giữa hai khu vực.

Bên cạnh hợp tác thương mại, EU và ASEAN đang tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực thương mại số, công nghệ xanh, dịch vụ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu. EU kỳ vọng các FTA song phương với từng quốc gia ASEAN sẽ từng bước tạo nền tảng cho một FTA giữa hai khu vực.

Quang cảnh diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP – ASEAN – EU. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, ông Maroš Šefčovič cho rằng: Hiệu quả hợp tác giữa các chính phủ cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp đồng được ký kết. Qua đó, những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh mới thực sự chuyển thành cơ hội, việc làm, thương mại và đầu tư.

Bà Ma. Cristina A. Roque, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines nhấn mạnh: Chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh” phản ánh đúng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cơ hội tăng trưởng cụ thể. Nhiệm vụ của Chính phủ là tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh hoạt động, yên tâm đầu tư và mở rộng thị trường.

Từ thực tiễn mở rộng thị trường quốc tế, ông Kariyanto Hardjosoemarto, Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast cho rằng: Doanh nghiệp cần ba điều kiện quan trọng: khả năng tiếp cận thị trường có tính dự báo, sự tham gia sâu hơn của nhà cung ứng địa phương và hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ.

Việc đưa một mẫu xe vào thị trường mới phải trải qua nhiều quy trình về chứng nhận, kiểm định, thủ tục hải quan, hồ sơ địa phương cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường. Đây là những yêu cầu cần thiết nhưng sự thiếu chắc chắn về thời gian phê duyệt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giới thiệu sản phẩm, đầu tư và chuẩn bị giao xe cho khách hàng.

Một hướng hợp tác khác được đại diện VinFast nhấn mạnh là gắn đầu tư sản xuất với phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại địa phương. Việc doanh nghiệp triển khai các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia trong năm 2025 mở ra cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất linh kiện, đơn vị logistics và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại sở tại. Theo đó, các nhà sản xuất có thể xác định cụ thể những nhóm linh kiện, dịch vụ cần phát triển; hiệp hội doanh nghiệp kết nối các nhà cung ứng phù hợp, trong khi đối tác kỹ thuật hỗ trợ đánh giá năng lực, đào tạo nhân lực. Cách tiếp cận này giúp kết hợp thế mạnh của doanh nghiệp trong CPTPP và EU, đồng thời tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp Anh, ông Warrick Antony Cleine, Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam cho rằng: Một trong những ưu tiên trước mắt là tiếp tục đơn giản hóa các biện pháp phi thuế quan. Các hiệp định thương mại đã góp phần cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội kinh doanh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải xử lý nhiều yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, kiểm định sản phẩm lặp lại và thủ tục hải quan thủ công.

Theo ông Warrick Antony Cleine, tài chính, logistics, tư vấn chuyên môn, dịch vụ số, giáo dục và công nghệ đều là những cấu phần thiết yếu của thương mại hiện đại, giúp hàng hóa lưu chuyển, doanh nghiệp phát triển và ý tưởng được kết nối xuyên biên giới. Do đó, đề xuất các nền kinh tế thúc đẩy công nhận lẫn nhau về trình độ chuyên môn, tạo thuận lợi hơn cho việc di chuyển tạm thời của lao động có kỹ năng, đồng thời xây dựng khuôn khổ rõ ràng, đáng tin cậy đối với thương mại số và dữ liệu. Đối thoại về quy định trong các lĩnh vực như công nghệ tài chính, tài chính xanh, an ninh mạng và công nghệ mới cũng được xem là điều kiện để khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Từ góc nhìn ngành dịch vụ kiến trúc và xây dựng, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab, Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects (Malaysia) chỉ ra những trở ngại đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn và triển khai dự án xuyên biên giới.

“Chứng nhận xanh tại Malaysia chưa chắc đã được công nhận tại Việt Nam, Singapore, Mỹ hay Anh. Vì vậy, dự án có thể phải thực hiện chứng nhận hai lần”, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab dẫn chứng.

Để giải quyết những vướng mắc này, đại diện VERITAS Architects đề xuất tăng cường công nhận năng lực hành nghề giữa các thị trường ASEAN, CPTPP và EU, nghiên cứu cơ chế công nhận tạm thời để rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường. Cùng với đó là xây dựng cơ chế phê duyệt nhanh đối với các dự án đầu tư xuyên biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Đối với chứng nhận công trình xanh cần tăng khả năng công nhận và liên thông giữa các hệ thống tiêu chuẩn, đồng thời tính đến điều kiện khí hậu và đặc điểm khu vực nhiệt đới Đông Nam Á. Việc áp dụng những tiêu chí phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực sẽ giúp hoạt động đánh giá công trình sát thực tế hơn.

Một đề xuất khác là hình thành các liên danh thiết kế đa ngành, đóng vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Thay vì phải phối hợp với nhiều đơn vị tư vấn khác nhau, mô hình một đầu mối tập hợp nhiều chuyên môn sẽ giúp dự án được triển khai tập trung, bảo đảm tiến độ và hiệu quả./.