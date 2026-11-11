Kết nối công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp đường sắt và hạ tầng

Tuần lễ Công nghiệp Đường sắt và Hạ tầng – Rail&Cons Industry Week 2026 đã chính thức khai mạc sáng 11/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/11, do Camel Events phối hợp với Hội Kỹ sư xây dựng Việt Nam (VSCE) tổ chức.

Song hành với sự kiện là ba triển lãm chuyên ngành gồm Triển lãm Công nghệ Đường sắt Cao tốc, Đường sắt Đô thị và Kỹ thuật Công trình Xây dựng Quốc tế Việt Nam 2026 (VRME 2026); Triển lãm Máy Công trình, Thiết bị Khai thác Mỏ và Vật liệu Xây dựng Hạ tầng, Phương tiện Thi công Quốc tế Việt Nam (CONMAC Vietnam 2026); Triển lãm Kỹ thuật Công trình Trung Quốc tại Việt Nam (CET 2026).

Với sự tham gia của hơn 10 tập đoàn và hơn 100 thương hiệu, doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước và quốc tế, các triển lãm tạo không gian trưng bày đa lĩnh vực, phản ánh mối liên kết giữa công nghiệp đường sắt, máy móc công trình và công nghệ xây dựng hạ tầng.

Thông qua hoạt động trưng bày, doanh nghiệp và khách tham quan có cơ hội tiếp cận sản phẩm, công nghệ, giải pháp kỹ thuật, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trong nước tìm hiểu công nghệ, tiếp cận nhu cầu của chủ đầu tư, đơn vị vận hành và trao đổi khả năng tham gia chuỗi cung ứng các dự án đường sắt, hạ tầng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhấn mạnh, phát triển đường sắt hiện đại, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và đường sắt kết nối vùng, không chỉ đáp ứng yêu cầu về hạ tầng giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ dữ liệu.

Hệ thống đường sắt hiện đại cần được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái công nghệ và dữ liệu đồng bộ, bao gồm điều khiển tín hiệu, thông tin liên lạc, cảm biến, giám sát và bảo đảm an toàn vận hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng phân tích dữ liệu có thể nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hạ tầng, dự báo sự cố, tối ưu hóa bảo trì và hỗ trợ ra quyết định trong toàn bộ vòng đời dự án.

Tuy nhiên, ứng dụng AI và dữ liệu trong lĩnh vực đường sắt phải đi đôi với bảo đảm độ tin cậy, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn vận hành. Vì vậy, năng lực làm chủ công nghệ, quản trị dữ liệu cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế hệ thống.

Ông Trần Đình Tùng - Chủ tịch Hội Kỹ sư xây dựng Việt Nam (VSCE) nhìn nhận, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp đường sắt và hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, yêu cầu không chỉ dừng ở xây dựng các công trình quy mô lớn mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực vận hành, phát triển nguồn nhân lực và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị.

Ông Trần Đình Tùng - Chủ tịch Hội Kỹ sư xây dựng Việt Nam (VSCE).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Tùng, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đội ngũ kỹ sư. Rail&Cons được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối lâu dài, thúc đẩy trao đổi về chính sách, đầu tư, công nghệ, đào tạo nhân lực, công nghiệp hỗ trợ và đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, VSCE giới thiệu Ủy ban Đường sắt và Hạ tầng (RIC), đầu mối thúc đẩy hợp tác chuyên môn, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời ra mắt Hệ sinh thái Đường sắt và Hạ tầng (Rail&Cons Platform), hướng tới kết nối chính sách, đầu tư, thị trường, nguồn nhân lực, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình hội thảo gồm 7 phiên tham luận và thảo luận chuyên sâu. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế về tài chính, công nghệ và kỹ thuật đường sắt, cùng đại diện các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đức và nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh triển lãm và hội thảo, Rail&Cons Industry Week 2026 còn tổ chức kết nối giao thương B2B, vòng chung kết cuộc thi Startup-Cons Innovation Challenge và trình diễn công nghệ. Các hoạt động này tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ và chuỗi cung ứng trong lĩnh vực đường sắt, hạ tầng.