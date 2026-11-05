Kết nối công nghệ, thúc đẩy hợp tác phát triển đường sắt và hạ tầng

Chiều 5/11, Ban tổ chức Tuần lễ Công nghiệp Đường sắt và Hạ tầng - Rail&Cons Industry Week 2026 tổ chức họp báo giới thiệu chương trình. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/11/2026 tại Hall 4, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Chương trình quy tụ cơ quan quản lý, chủ đầu tư, chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, với các hoạt động hội nghị, hội thảo chuyên đề, triển lãm công nghệ và kết nối kinh doanh.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối ngành đường sắt

Theo ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam, ý tưởng tổ chức Tuần lễ xuất phát từ yêu cầu tăng cường kết nối các chủ thể trong ngành, tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác và tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của lĩnh vực đường sắt.

Ông Trần Đình Tùng cho rằng, các triển lãm, hội nghị chuyên ngành không nên chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm mà cần tạo ra những kết nối có khả năng tiếp tục triển khai sau sự kiện. “Điều quan trọng hơn cả là giải quyết các bài toán thực tế, đưa ra giải pháp và tạo ra cơ chế đồng hành giữa các chủ thể trong ngành đường sắt”, ông nhấn mạnh.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam. Ảnh: Phương Trang

Khác với mô hình triển lãm thông thường, Rail&Cons Industry Week 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác dài hạn, trong đó các phiên thảo luận được thiết kế trên cơ sở nhu cầu của cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đơn vị vận hành. Qua đó, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế có thể đề xuất giải pháp, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Một trong những trọng tâm của chương trình là phát triển Rail&Cons Platform - nền tảng kết nối và hợp tác giữa các chủ thể trong ngành công nghiệp đường sắt và hạ tầng. Nền tảng hướng tới giải quyết năm vấn đề cốt lõi, gồm phát triển nguồn nhân lực, làm chủ chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao năng lực công nghệ, huy động nguồn vốn và phát triển hạ tầng dữ liệu.

Theo ông Trần Đình Tùng, năm bài toán này có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam. Tuần lễ là điểm gặp gỡ trong ba ngày, còn các hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục được duy trì thông qua những nhóm công tác chuyên môn.

Chương trình gồm một phiên toàn thể cấp cao, tám phiên chuyên đề, hội thảo khoa học ứng dụng, triển lãm công nghệ và các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Các chủ đề tập trung vào phát triển metro, đào tạo nhân lực, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), huy động vốn, dữ liệu số, tín hiệu, viễn thông và nội địa hóa chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, cuộc thi StartupCons Innovation Challenge tạo cơ hội để doanh nghiệp đưa ra các bài toán thực tế, kết nối với sinh viên và nhóm nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ ngành đường sắt. Ban tổ chức cũng định hướng thúc đẩy hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và tôn vinh đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư.

Theo Ban tổ chức, sau mỗi phiên làm việc, nội dung trao đổi sẽ được tổng hợp trong vòng 72 giờ. Các nhóm công tác tiếp tục phối hợp trong vòng 30 ngày và đánh giá kết quả nghiên cứu, thử nghiệm hoặc hợp tác dự án trong khoảng 60-90 ngày.

Doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác

Đánh giá về chương trình, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết doanh nghiệp kỳ vọng Tuần lễ tạo không gian kết nối các đơn vị trong chuỗi cung ứng, qua đó giới thiệu năng lực sản xuất và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đường sắt.

Theo đại diện Hòa Phát, từ năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thanh ray và các sản phẩm ray phục vụ đường sắt đô thị, metro và đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, để hình thành hệ thống đường sắt đồng bộ, cần có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ vật liệu, thiết bị đến công nghệ và xây dựng hạ tầng.

“Chúng tôi mong muốn đây sẽ là cơ hội để giới thiệu năng lực, thế mạnh sản xuất và những sản phẩm mà doanh nghiệp đang triển khai, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị trong ngành đường sắt”, đại diện Hòa Phát chia sẻ.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phương Trang

Ở góc độ doanh nghiệp quốc tế, đại diện Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, sau 30 năm phát triển, tập đoàn đã xây dựng và vận hành khoảng 1.399 km đường sắt đô thị, với hoạt động tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng khoảng 49 dự án đang triển khai hoặc vận hành.

Tại Việt Nam, tập đoàn đang tham gia cung cấp dịch vụ nghiên cứu khả thi và tư vấn thiết kế cho các tuyến metro số 2, số 4 và số 6 tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp cũng đã thành lập văn phòng đại diện tại thành phố nhằm mở rộng hoạt động và tăng cường hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Đại diện tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống, tư vấn vận hành và giải pháp đồng bộ cho các dự án đường sắt trong thời gian tới. Thông qua Tuần lễ, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng kết nối với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác trong nước.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết đơn vị đã tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2003, từng tham gia xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và một số công trình hạ tầng khác.

Các tuyến đường sắt đô thị góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp đường sắt Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại diện doanh nghiệp đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực đường sắt, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo nhân lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong nước.

Rail&Cons Industry Week 2026 có sự đồng hành của nhiều tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Các đơn vị tham gia triển lãm đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan… hoạt động trong lĩnh vực đầu máy, toa xe, tín hiệu, thi công hạ tầng, vật liệu, máy xây dựng và chuyển đổi số.

Thông qua chuỗi hoạt động chuyên môn và kết nối kinh doanh, chương trình Rail&Cons Industry Week 2026 hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào ngành công nghiệp đường sắt.