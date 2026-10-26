Kết nối công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan GRECO 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF), tối 26/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh chính thức khai mạc “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026)”.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức với quy mô khoảng 11.000 m², tương đương gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút hơn 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia các hoạt động trưng bày, triển lãm, kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng và trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong định hướng phát triển dài hạn, Thành phố xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới xây dựng nền kinh tế thông minh, trung hòa các-bon và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan GRECO 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

“Đây là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Thành phố thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 323,1% so với cùng kỳ, trong đó các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc GRECO 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh, thực hành quản trị môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) từ thị trường quốc tế. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng xanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi sản xuất và nâng cao năng lực quản trị.

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, GRECO 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển của Thành phố, thúc đẩy kết nối công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Không gian triển lãm đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, phát triển mô hình sản xuất bền vững, qua đó góp phần hình thành thị trường tiêu dùng xanh.

Theo Ban tổ chức, không gian triển lãm được thiết kế theo hướng tích hợp, kết hợp hoạt động trưng bày với xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Các nội dung được bố trí thành bốn phân khu chính, gồm công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh và trải nghiệm cộng đồng.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Khu công nghệ cao giới thiệu các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, kinh tế tầm thấp, tự động hóa, robot, công nghệ in 3D và vật liệu mới. Khu đô thị xanh tập trung vào các giải pháp giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh. Khu sản phẩm xanh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, đồng thời kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, khu trải nghiệm cộng đồng tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, công nghệ mới, tham gia các hoạt động về tiêu dùng bền vững, giảm phát thải và phân loại rác tại nguồn. Các chương trình này góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào quá trình chuyển đổi xanh.

GRECO 2026 quy tụ nhiều đơn vị trong nước và quốc tế như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs), Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam, BBMG Corporation, Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA), Văn phòng đại diện KICC, AIZEN Global, EMCT Inc. và OMODA.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trình diễn công nghệ robot rộng 600 m² do Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP phối hợp với AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), với hơn 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo tham gia, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tự động hóa.

Đông đảo khách trong và ngoài nước tham quan "Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026". Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong bốn ngày diễn ra, từ ngày 26 đến 29/10, ITPC phối hợp với các đơn vị tổ chức năm chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương chuyên sâu với các nội dung tập trung vào ứng dụng công nghệ số, AI; giải pháp chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng, đô thị và môi trường; hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư và đổi mới sáng tạo với các đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel… và dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

GRECO 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.