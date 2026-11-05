Kết nối công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp
Thị trường công nghiệp Việt Nam đang ghi nhận sức hút ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 17 năm. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng vốn lớn nhất với 14,61 tỷ USD.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-cong-nghe-mo-rong-co-hoi-hop-tac-cong-nghiep-246261105170254629.htm