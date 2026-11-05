Kết nối công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác công nghiệp

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 của PVcomBank tăng hơn 35%, dù lợi nhuận thuần trước dự phòng giảm tới 56,49%. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần tăng mạnh, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm gần 90%. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi về động lực tăng trưởng và khả năng duy trì lợi nhuận của ngân hàng, nhất là khi nợ có khả năng mất vốn tăng gần 28%, chiếm hơn 84% tổng nợ xấu.