Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu ứng dụng công nghệ vào đời sống và thúc đẩy phát triển xanh. Nổi bật là hoạt động trồng cây hưởng ứng ngày hội; ra mắt mô hình thôn thông minh; trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, mô hình xanh; tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNeID; livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp xanh.

Các đại biểu khởi động kênh thông tin Tammi OA tại ngày hội - Ảnh: L.T

Tại ngày hội, đại diện các doanh nghiệp công nghệ đã trình bày tham luận, trong đó tập trung vào việc giới thiệu những ứng dụng công nghệ có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ công tác quản lý, điều hành và đời sống người dân. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, quảng bá sản phẩm địa phương, xây dựng khu dân cư thông minh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân. Qua đó, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng xã Trường Ninh trở thành địa phương xanh, thông minh, hiện đại.

Hoạt động trồng cây tại ngày hội - Ảnh: L..T

Dịp này, xã Trường Ninh ra mắt fanpage “Lắng nghe dân nói”, khánh thành hệ thống camera AI và khởi động kênh thông tin Tammi OA.

Các đại biểu tìm hiểu hệ thống camera AI được khánh thành tại ngày hội - Ảnh: L.T

Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng đến xây dựng cộng đồng xanh, thông minh.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội - Ảnh: L.T

Các đại biểu tham dự ngày hội "Trường Ninh xanh" năm 2026 - L.T

Tại chương trình, UBND xã Trường Ninh phát động phong trào thi đua “Trường Ninh xanh-Hành động hôm nay, tương lai bền vững”, kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Dịp này, UBND xã Trường Ninh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng thân thiện môi trường tại địa phương thời gian qua.