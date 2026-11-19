Tại Geotec Hanoi 2026, Công ty Kỹ thuật Công trình Minh Đức (Minh Đức EC) cùng Strata Geosystems - doanh nghiệp địa kỹ thuật hàng đầu Ấn Độ giới thiệu hệ sinh thái giải pháp tiên tiến, kết hợp công nghệ vật liệu quốc tế với năng lực thiết kế, thi công và am hiểu điều kiện công trình tại Việt Nam.

Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào cao tốc, đường sắt, sân bay và các công trình hạ tầng quy mô lớn. Cùng với yêu cầu về tiến độ và quy mô, sự đa dạng về địa hình, địa chất cũng đặt ra những bài toán ngày càng phức tạp đối với thiết kế và thi công.

Minh Đức EC là đơn vị thực hiện thiết kế và thi công hạng mục gia cố mái dốc tại dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh với tổng quy mô 55km.

Trong đó, địa kỹ thuật giữ vai trò nền tảng, quyết định sự ổn định của nền móng, mái dốc, nền đường và các kết cấu tiếp xúc với đất. Tùy điều kiện địa chất, tải trọng và yêu cầu khai thác, mỗi công trình sẽ đặt ra một bài toán khác nhau, đòi hỏi giải pháp ngày càng chuyên biệt và hiệu quả hơn. Khi quy mô, tốc độ đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, việc cập nhật các công nghệ, vật liệu và phương pháp địa kỹ thuật mới từ các thị trường phát triển trở nên cần thiết, giúp mở rộng lựa chọn kỹ thuật và nâng cao hiệu quả xử lý những điều kiện công trình phức tạp.

Minh Đức EC tham gia triển khai các giải pháp địa kỹ thuật tại những công trình có điều kiện địa hình và yêu cầu thi công phức tạp. Hình ảnh ghi nhận tại QL27C đoạn qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa).

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được kết hợp với năng lực thiết kế, am hiểu địa chất và kinh nghiệm thi công thực tế tại Việt Nam. Đây là cơ sở để các mô hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa kỹ thuật ngày càng được chú trọng.

Trên nền tảng đó, Minh Đức EC - thành viên của Minh Đức Group, phát triển năng lực theo chuỗi từ tư vấn giải pháp, thiết kế, cung ứng vật tư đến thi công, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Tại Geotec Hanoi 2026, Minh Đức EC kết hợp cùng Strata Geosystems giới thiệu các giải pháp địa kỹ thuật và vật liệu địa tổng hợp thế hệ mới. Đây đều là những giải pháp được ứng dụng tại hơn 10.000 kết cấu được triển khai tại 5 châu lục, góp phần mở rộng thêm lựa chọn về vật liệu và công nghệ cho các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

Phối cảnh gian hàng Minh Đức EC và Strata Geosystems tại Geotec Hanoi 2026, nơi giới thiệu các giải pháp địa kỹ thuật và vật liệu địa tổng hợp cho hạ tầng.

Tuy nhiên, hiệu quả của một giải pháp địa kỹ thuật không chỉ nằm ở công nghệ hay vật liệu, mà còn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn, thiết kế và triển khai phù hợp với từng điều kiện công trình.

Đây cũng là giá trị của sự kết hợp lần này của Minh Đức EC, khi đây là đơn vị đã tham gia nhiều dự án có điều kiện địa hình, địa chất và tổ chức thi công phức tạp. Tại cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, doanh nghiệp đảm nhiệm khoảng 55 km hạng mục gia cố mái dốc, với các giải pháp đinh đất, neo đất, gia cố bề mặt và hệ thống thoát nước. Trong khi đó, tại QL27C - đèo Khánh Lê, địa hình núi cao, mái dốc lớn, có nơi ghi nhận độ dốc khoảng 60 - 80°, đá phong hóa và nguy cơ mất ổn định đòi hỏi yêu cầu cao về khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công.

Từ nền tảng đó, Minh Đức EC có cơ sở để đánh giá, lựa chọn và bản địa hóa các giải pháp địa kỹ thuật quốc tế theo điều kiện cụ thể của từng công trình, thay vì áp dụng một cấu hình công nghệ cố định.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Minh Đức EC, cho biết: "Tính toán cho thấy, việc kết hợp vật liệu địa kỹ thuật mới của đối tác quốc tế với kinh nghiệm thi công thực tế của Minh Đức EC có thể tối ưu chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian triển khai. Đây là lợi thế quan trọng khi các dự án hạ tầng hiện nay đòi hỏi tiến độ nhanh, khối lượng lớn và nhiều hạng mục triển khai đồng thời".

Việc kết nối công nghệ địa kỹ thuật quốc tế với năng lực triển khai thực tế tại Việt Nam đang mở ra thêm những lựa chọn mới cho các bài toán hạ tầng ngày càng phức tạp. Đây cũng là nền tảng để các công trình được tiếp cận những giải pháp phù hợp hơn về công nghệ, vật liệu, hiệu quả và độ bền vững, góp phần kiến tạo hệ thống hạ tầng hiện đại cho Việt Nam.

Thông tin gian hàng Minh Đức EC & Strata tại Geotec Hanoi 2026 Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Thời gian: 26–27/11/2026

Gian hàng: Minh Đức EC & Strata Geosystems

Tìm hiểu thêm thông tin tại: Minh Đức EC - Xử lý sạt trượt, gia cố mái dốc Tại gian hàng, khách tham quan có thể tìm hiểu trực tiếp các giải pháp địa kỹ thuật và vật liệu địa tổng hợp cùng các giải pháp gia cố mái dốc, tường chắn có cốt, gia cường nền và kiểm soát xói mòn. Đây cũng là cơ hội để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và kỹ sư địa kỹ thuật trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam về các bài toán công trình và khả năng ứng dụng giải pháp trong thực tế.