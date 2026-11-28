Kết nối cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông và an sinh xã hội
Được thành lập năm 2010, Otofun Thái Nguyên là diễn đàn trên mạng xã hội Facebook dành cho những người yêu xe, đam mê ô tô và quan tâm đến các hoạt động giao thông. Sau 16 năm hoạt động, Hội đã thu hút hơn 76,7 nghìn thành viên, trở thành một trong những cộng đồng người sử dụng ô tô có sức lan tỏa.
Những năm qua, các thành viên Otofun Thái Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; lan tỏa phong trào xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong giới trẻ. Qua đó góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Cùng với hoạt động tuyên truyền, Hội còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như: cứu trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa đón bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình Xuân vùng cao, trao tặng quà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập (28-11), Otofun Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động như: thi kỹ năng lái xe an toàn, đấu giá vật phẩm gây quỹ từ thiện, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Các hoạt động là dịp để thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.
Tại Lễ kỷ niệm, Hội Otofun Thái Nguyên được kết nạp làm thành viên Hiệp hội Vận tải tỉnh. Đây là dấu mốc mới trong quá trình hoạt động của Hội, mở rộng cơ hội kết nối, phát huy vai trò của cộng đồng người sử dụng ô tô trong xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Dịp này, Otofun Thái Nguyên tuyên dương các thành viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động cứu hộ, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao thưởng cho các thành viên đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi kỹ năng lái xe an toàn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ket-noi-cong-dong-xay-dung-van-hoa-giao-thong-va-an-sinh-xa-hoi