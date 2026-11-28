Các thành viên dự Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Hội Otofun Thái Nguyên.

Những năm qua, các thành viên Otofun Thái Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; lan tỏa phong trào xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong giới trẻ. Qua đó góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Vận tải tỉnh trao Quyết định kết nạp hội viên cho Hội Otofun Thái Nguyên.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Hội còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như: cứu trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa đón bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình Xuân vùng cao, trao tặng quà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị chúc mừng Hội Otofun Thái Nguyên.

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập (28-11), Otofun Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động như: thi kỹ năng lái xe an toàn, đấu giá vật phẩm gây quỹ từ thiện, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Các hoạt động là dịp để thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Otofun Thái Nguyên được kết nạp làm thành viên Hiệp hội Vận tải tỉnh. Đây là dấu mốc mới trong quá trình hoạt động của Hội, mở rộng cơ hội kết nối, phát huy vai trò của cộng đồng người sử dụng ô tô trong xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Các thành viên của Hội Otofun Thái Nguyên thi kỹ năng lái xe an toàn.

Dịp này, Otofun Thái Nguyên tuyên dương các thành viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động cứu hộ, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao thưởng cho các thành viên đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi kỹ năng lái xe an toàn.