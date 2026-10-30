Kết nối cộng đồng từ sân chơi thể thao

Các vận động viên nữ tranh tài ở cự ly 3.000m tại Giải Việt dã xã Yên Phong mở rộng năm 2026.

Giữa tháng 10 vừa qua, hơn 100 vận động viên tham gia Giải Việt dã xã Yên Phong mở rộng năm 2026. Trên đường chạy, các vận động viên nỗ lực chinh phục từng mét đường; bên ngoài, tiếng cổ vũ của đồng đội và người dân khiến cuộc tranh tài thêm sôi nổi. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp thử sức mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích.

Vừa hoàn thành cự ly 3.000m nữ, chị Triệu Thị Bích, người dân thôn 7, xã Yên Phong, hào hứng chia sẻ: Ở thôn chúng tôi, người dân thường chơi bóng vào mỗi buổi chiều. Biết có giải chạy và giải bóng đá bà con vui lắm. Người trẻ thì đăng ký tham gia, trẻ em, người lớn tuổi háo hức đi cổ vũ. Cả thôn đều vui vẻ, phấn khởi vì được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người.

Không khí sôi nổi ấy cũng lan tỏa trên sân bóng tại Giải Bóng đá nam xã Yên Phong mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 6 đội: Yên Phong 1, Yên Phong 2, Chợ Đồn, Nghĩa Tá, Bình Yên và Kim Phượng. Kết thúc Giải, đội Bình Yên giành giải Nhất, Chợ Đồn giành giải Nhì, Kim Phượng giành giải Ba; đội Yên Phong 1 nhận giải Phong cách.

Ở Giải Việt dã, các vận động viên tranh tài ở các cự ly 3.000m nữ, 5.000m nam và 10.000m nam, nữ. Bên cạnh giải cá nhân, Ban Tổ chức còn trao giải đồng đội nam 5.000m, đồng đội nữ 3.000m và giải toàn đoàn. Đoàn xã Chợ Đồn giành giải Nhất toàn đoàn, thôn 2, xã Yên Phong giành giải Nhì.

Trong số các vận động viên tham gia, chị Hoàng Thị Điểm, thuộc Đoàn ATK Chợ Đồn, giành giải Nhất nữ cự ly 3.000m. Chị cho biết: Tôi đã duy trì tập luyện thể thao khoảng 2-3 năm, thường dành thời gian vào buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Tập luyện đều đặn không chỉ giúp cải thiện thể chất, vóc dáng mà còn mang lại tinh thần thoải mái.

Các cầu thủ trong một pha tranh bóng quyết liệt.

Điểm nổi bật của các giải đấu tại Yên Phong là sự tham gia của vận động viên đến từ nhiều địa phương. Bên cạnh các đội bóng trong xã, Giải Bóng đá có đại diện các xã Chợ Đồn, Nghĩa Tá, Bình Yên và Kim Phượng; Giải Việt dã thu hút vận động viên từ Yên Phong cùng các địa phương như Chợ Đồn, Bình Yên, Lam Vỹ, Nam Cường. Những cuộc tranh tài không chỉ tạo không khí thi đua mà còn giúp các vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương.

Ông Chu Văn Triều, Chủ tịch UBND xã Yên Phong, cho biết: Địa phương tổ chức chuỗi giải thể thao với chủ đề “Yên Phong đại ngàn - Kết nối đam mê”, gắn với các hoạt động chào mừng những sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Sau Giải Bóng đá nam và Giải Việt dã, xã dự kiến tổ chức Giải Đua xe đạp mở rộng và Giải Pickleball trong tháng 11. Xã Yên Phong cũng đã phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Thông qua hoạt động này, địa phương khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, hình thành thói quen vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc duy trì các giải đấu mở rộng không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao mà còn vun đắp tình đoàn kết, kết nối cộng đồng giữa các địa phương bằng những hoạt động thiết thực, gần gũi.