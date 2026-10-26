Kết nối cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt qua Festival Trái tim Việt Nam 2026 tại Osaka

Ca sĩ Anh Tú cùng 34 kiều bào hát Quốc ca. (Ảnh: Ban tổ chức)

Festival do Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật Toàn cầu (VJCP) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền tỉnh Osaka và chính quyền thành phố Sakai. Do ảnh hưởng của cơn bão Champi, nên thời tiết có lúc mưa, tuy nhiên các hoạt động vẫn diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn; ông Wada Kenji - Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt thuộc Hội đồng Tỉnh Osaka; Morita Koichi - Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Sakai và ông Yoshikawa Toshifumi - Đại diện Liên minh nghị sĩ Giao lưu Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam thuộc Hội đồng Thành phố Sakai; cùng đại diện chính quyền tỉnh Osaka, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Sau phần giới thiệu đại biểu và báo cáo hành trình kết nối, nghi thức chào cờ hai nước được tổ chức trang trọng. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là màn hòa giọng Quốc ca Việt Nam của ca sĩ Anh Tú cùng 34 kiều bào đại diện cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam sau sáp nhập.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trong Festival.

Tại lễ hội, Ban tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Dưới sự chủ trì của Tổng đạo diễn Huy Lio, Cố vấn chiến lược Tổ chức quảng bá văn hóa Việt Nhật toàn cầu, các đại biểu và nghệ sĩ cùng thực hiện nghi thức đặt tay lên biểu tượng trống đồng.

Với thông điệp “Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một đại sứ văn hóa”, Ban tổ chức mong mọi người cùng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 bằng việc giới thiệu, lan tỏa và chia sẻ văn hóa Việt.

Tấm bản đồ bằng gỗ cao 2,5m tại triển lãm.

Ban tổ chức cũng giới thiệu video quảng bá vùng đất Tổ Phú Thọ và khai mạc triển lãm bản đồ "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình". Tấm bản đồ bằng gỗ cao 2,5m là điểm nhấn của triển lãm, gắn với dấu mốc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025...

Trong 2 ngày diễn ra Festival, khán giả được thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật của nhóm Trống Nhật TRAinnovation, Mayumi, Vietnam Kun, các tiết mục múa, nghệ thuật của vũ đoàn Sao Mai và Trung tâm Nghệ thuật VJCP Art Center…

Nghệ sĩ trẻ Cao Phú Quý trình diễn tại chương trình.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Anh Tú, Trịnh Thăng Bình, LyLy, Cao Phú Quý, Swhite, Shinobi Swag, HawkX, NINE-X Band, giới thiệu âm nhạc quê hương đến cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời giao lưu với khán giả quốc tế.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Ngài Wada Kenji - Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt thuộc Hội đồng Tỉnh Osaka, ông Đỗ Hải Khôi - Trưởng Ban tổ chức công bố Giải thưởng Ngôi sao Trái tim Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa hay kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, năm nay, ban tổ chức lần đầu công bố và trao giải thưởng “Ngôi sao Trái tim Việt Nam” cho 4 cá nhân kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản tích cực quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần lan tỏa về một cộng đồng người Việt tử tế, trách nhiệm, hội nhập, tôn trọng pháp luật, có đóng góp cho xã hội sở tại.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình tại sự kiện.

Chiều 25/10, chương trình bế mạc mang tên “Kết nối Trái tim Việt Nam” diễn ra với sự tham gia của các ca sĩ Trịnh Thăng Bình, LyLy và Anh Tú. Các nghệ sĩ trình diễn nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, trong đó có màn song ca “Giữa hòa bình” của ca sĩ Anh Tú.

Đặc biệt, lần đầu tiên ca sĩ Anh Tú biểu diễn ca khúc mới tự sáng tác mang tên “Đồng Bào” trước hàng nghìn khán giả, kiều bào tại Nhật Bản trong phần kết của chương trình.

Trưởng Ban tổ chức Đỗ Hải Khôi và Tổng đạo diễn Huy Lio cùng các tình nguyện viên.

Theo ông Đỗ Hải Khôi, Trưởng Ban tổ chức, để Festival diễn ra thành công, bên cạnh sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ, chương trình còn nhận được sự góp sức lớn của đội ngũ tình nguyện viên là những bạn trẻ người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản tham gia hỗ trợ các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Festival Trái tim Việt Nam 2026 không chỉ là dịp thưởng thức các chương trình nghệ thuật mà còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thông qua âm nhạc và các hoạt động văn hóa, sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và tăng cường sự gắn kết giữa người Việt Nam ở nước ngoài.