Kết nối cộng đồng người Việt qua Ngày hội Đại đoàn kết ở Fukuoka, Nhật Bản

Lãnh sự Nguyễn Thành Trung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 18/10, chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản năm 2026 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11” đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Đại đoàn kết-Hội nhập-Gìn giữ văn hóa Việt-Hướng về đất nước”, sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/11/2026 tại Fukuoka, quy tụ khoảng 1.500-2.000 người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu - Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt-Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Chương trình sẽ được tổ chức với điểm cầu chính tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, kết nối trực tuyến với các điểm cầu cộng đồng người Việt tại 7 tỉnh thuộc khu vực Kyushu, tạo nên không gian gặp gỡ, trao đổi và hưởng ứng rộng khắp của các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con kiều bào.

Sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa-cộng đồng có chiều sâu, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, đồng thời góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối quê hương với nước sở tại.

Chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản năm 2026 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11” đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka (Ngày hội Đại đoàn kết), Lãnh sự Nguyễn Thành Trung - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban tổ chức, các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu trong việc tiếp nối, phát triển Ngày hội Đại đoàn kết lần thứ II.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện đối với công tác cộng đồng và giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp cùng bà con kiều bào trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, nhấn mạnh rằng thành công của sự kiện năm 2025 được tạo nên từ sự đồng lòng của các hội đoàn, doanh nghiệp, bà con cộng đồng và sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Fukuoka.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, được xây dựng như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ, giới thiệu bản sắc các vùng miền và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức đã giới thiệu và tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” - một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội Đại đoàn kết năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thông qua các trại văn hóa được tổ chức theo tỉnh, vùng hoặc chủ đề, người tham dự có cơ hội tìm hiểu phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực, sản vật địa phương, nghệ thuật dân gian, tiếng Việt và những câu chuyện về quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình ra mắt, Ban tổ chức đã giới thiệu và tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” - một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội Đại đoàn kết năm nay.