Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức hội đoàn cộng đồng người Việt tổ chức.

Tham dự Lễ khai mạc có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn; Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế tỉnh Osaka Ichisaka Hirofumi; Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương; đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng khu vực Kansai.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: BTC

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của các vị khách đặc biệt từ Việt Nam: nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng; các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Trại buôn người”: NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang, diễn viên Đinh Viết Tường.

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc Việt - Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản”, ngày hội hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và gia đình; đồng thời tạo không gian để các thế hệ người Việt cùng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nêu bật ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; mong muốn mỗi người Việt Nam sẽ luôn hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương cho biết, sự kiện được tổ chức với mong muốn tạo dựng một không gian chung để các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường gắn kết. Thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, đưa những giá trị văn hóa, xã hội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập.

Sự kiện thu hút sự tham dự của các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng khu vực Kansai. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình chiếu phim “Trại buôn người” chiều 14/11, kết hợp giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim và các nghệ sĩ.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình cũng tri ân các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục và đội ngũ tình nguyện viên đang bền bỉ duy trì các lớp học Việt, góp phần gìn giữ văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Sự kiện thu hút sự tham dự của các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng khu vực Kansai. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức cũng trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Các hoạt động khác trong chương trình ngày hội còn có: giới thiệu phở và cà phê Việt Nam: biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; cuộc thi Áo dài Việt Nam... Những hình ảnh áo dài, nón lá, âm nhạc và ẩm thực truyền thống sẽ góp phần giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.