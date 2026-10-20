Kết nối cộng đồng, kiến tạo giá trị văn hóa mới

Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những điểm chính diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của sự kiện DACC, trong đó có Ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Từng bước thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, sự kiện “Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng” (Da Nang Art Creatives Connection - DACC) diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo được định hướng trở thành sự kiện thường niên, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo của thành phố; mở rộng giao lưu, kết nối với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Với chủ đề “Lịch sử của ngày mai” (History of Tomorrow), DACC 2026 quy tụ hơn 30 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và kết nối nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, tổ chức văn hóa cùng cộng đồng sáng tạo trong và ngoài khu vực.

Thông qua sự kiện, thành phố hướng đến kích hoạt hiệu quả các thiết chế văn hóa, gắn kết di sản với không gian đô thị đương đại; đồng thời hình thành nền tảng kết nối nghệ thuật, từng bước phát triển hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng.

Nghệ sĩ Nguyễn Vũ Xuân Hà, Giám đốc thiết kế chương trình DACC đồng thời là giám tuyển, chia sẻ: “Sau 7 năm sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng và đồng hành với các hoạt động tổ chức nghệ thuật của A Sông, tôi có cơ hội nhận lời mời tham gia tổ chức, giám tuyển và thiết kế chương trình DACC. Với tôi, đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội cần thiết. Bởi nếu không bắt đầu, chúng ta sẽ không thể biết hệ sinh thái nghệ thuật của thành phố đang có những nguồn lực nào, đâu là khoảng trống cần bù đắp và cần làm gì để cải thiện trong những năm tiếp theo”.

Từ chủ đề “Lịch sử của ngày mai”, DACC đặt ra những câu hỏi: Làm thế nào để di sản lịch sử - văn hóa tiếp tục giao thoa với đời sống đương đại; nghệ thuật có thể góp phần hình dung tương lai của một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ra sao?

Thay vì xem di sản và sáng tạo là hai phạm trù tách biệt, DACC tìm kiếm những điểm giao thoa: các giá trị cũ được nhìn nhận dưới những góc nhìn mới và nghệ thuật trở thành phương thức để đặt câu hỏi về không gian sống của chúng ta. Các hoạt động được thiết kế theo hướng mở, tăng cường tương tác và trải nghiệm, đưa công chúng chuyển từ vị thế thưởng thức sang chủ thể tham gia, đồng kiến tạo các thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đô thị.

Các hoạt động sáng tạo nghệ thuật tại Bảo tàng Đà Nẵng luôn thu hút nhiều du khách tham quan. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Hướng đến những kết nối rộng mở

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế có cơ hội tham gia những hoạt động sáng tạo gắn với di sản, bản sắc và không gian văn hóa địa phương.

Thông qua triển lãm “Men theo con đường”, công chúng được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đương đại thể hiện góc nhìn đối thoại của nghệ sĩ về lịch sử, ký ức gia đình và dòng chảy thời gian, góp phần kết nối di sản với các thực hành sáng tạo đương đại.

Triển lãm “Khi nước còn chảy” giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương qua ngôn ngữ nhiếp ảnh đương đại bằng việc khai thác chủ đề nước, ký ức, đời sống cộng đồng và mối quan hệ giữa con người với không gian sống; trong khi triển lãm “Hồn tre đất Hội” giới thiệu giá trị nghề thủ công truyền thống qua các tác phẩm điêu khắc, sắp đặt từ chất liệu tre.

Bên cạnh đó, các triển lãm “Trúc chỉ”, “Giao hòa”, “Trong cuộn phim, khu rừng sống mãi”, “Duyên sắc ba miền”… kết nối những giá trị truyền thống với cách thể hiện sáng tạo mới, mở ra không gian để công chúng lắng nghe và cảm nhận sâu sắc hơn.

Song song đó là nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Tiêu biểu là vở múa đương đại “X-Project” kết hợp múa, âm thanh và nghệ thuật sắp đặt. Tác phẩm lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa Champa, thể hiện sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại nhằm mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật mới.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Đối thoại với di sản” diễn tấu trên nền nhạc truyền thống kết hợp âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như: tour “Hành trình cùng giám tuyển” (Curator Tour), tour “Hành trình di sản bảo tàng” (Museum Tour), tour “Gặp gỡ nghệ sĩ” (Artist Tour) và các buổi trao đổi chuyên môn như workshop “Sợi chỉ thời gian”, “Đọc ảnh - Đọc ký ức”, “Kể chuyện ẩm thực và múa Chăm”, “Chạm vào quá khứ - Khắc họa tương lai”, “Xưởng họa tiết sống - Cùng tạo nên di sản”…

Qua đó, người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa bản địa, nhất là văn hóa Champa thông qua hoạt động in mộc bản do Bảo tàng Điêu khắc Chăm chọn lựa và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên giấy.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là các diễn đàn trao đổi văn hóa sáng tạo. Những tọa đàm, đối thoại chuyên sâu như: “Xây dựng hệ sinh thái văn hóa sáng tạo - Kinh nghiệm và thực tiễn”, “Giáo dục nghệ thuật - Kiến tạo công chúng tương lai”, “Kích hoạt ký ức từ Bộ sưu tập”, “Qua ống kính Đông Nam Á”… tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác trong nước và quốc tế về phát triển hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật, kết nối nghệ sĩ, phát triển công chúng; từ đó đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa địa phương, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, DACC 2026 chỉ mới là bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng, nhằm phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong phát triển đô thị. Trong những năm tới, DACC sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đến các vùng miền khác của Việt Nam và Đông Nam Á, tạo nên các cuộc đối thoại đa chiều về cách mỗi cộng đồng, thành phố gìn giữ bản sắc trong quá trình không ngừng phát triển và đổi mới.