Kết nối cộng đồng, hỗ trợ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Buổi gặp gỡ người lao động Việt Nam ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, những thành tựu nổi bật và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Tổng Lãnh sự cũng đề cập đến những định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh vai trò của kiều bào và người lao động ở nước ngoài, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, đồng thời là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Theo đó, người lao động Việt Nam tại Ulsan - một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, vừa đóng góp nguồn ngoại tệ, giúp cải thiện đời sống gia đình và phát triển kinh tế quê hương, vừa có cơ hội tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp tiên tiến, tác phong công nghiệp hiện đại và công nghệ cao. Đây là những kinh nghiệm quý báu để người lao động tiếp tục đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khi trở về.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan chụp ảnh lưu niệm cùng người lao động Việt Nam tại Ulsan. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)

Bên cạnh đó, mỗi người lao động Việt Nam tại Ulsan nói riêng và Hàn Quốc nói chung còn là một “sứ giả văn hóa”. Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, sự chăm chỉ, tinh thần kỷ luật, ý thức thượng tôn pháp luật, lối sống văn minh và đoàn kết của người lao động vừa góp phần bảo vệ quyền lợi, bảo đảm cuộc sống ổn định nơi đất khách, vừa lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Một nội dung trọng tâm của buổi gặp gỡ là đối thoại, giải đáp những vướng mắc của người lao động. Đại diện các cơ quan chức năng đã trao đổi về chính sách lao động, chế độ làm việc, hợp đồng lao động, điều kiện chuyển đổi nơi làm việc, thời gian làm thêm, an toàn lao động, bảo hiểm và chính sách thị thực.

Cán bộ Tổng Lãnh sự quán cũng hướng dẫn người lao động về thủ tục hành chính lãnh sự, quy trình và hồ sơ cần thiết. Bên cạnh đó, bà con được phổ biến các quy định pháp luật của Hàn Quốc, nhất là về cư trú, giao thông, an toàn công cộng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tệ nạn cờ bạc. Tổng Lãnh sự quán khuyến khích người lao động tích cực học tiếng Hàn để nâng cao khả năng hội nhập và ổn định cuộc sống.

Buổi gặp gỡ là dịp để cơ quan đại diện Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng và động viên bà con yên tâm làm việc, luôn hướng về quê hương, đất nước.