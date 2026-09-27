Kết nối cộng đồng, đồng hành cùng tân sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh

Chương trình “Chào đón tân sinh viên năm 2026" nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như “truyền lửa” học tập của các thế hệ sinh viên khóa trước cho các tân sinh viên mới nhập học.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều ngày 27/9 tại Bắc Kinh, Hội lưu học sinh, Liên Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) phối hợp tổ chức chương trình “Chào đón tân sinh viên năm 2026”, nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như “truyền lửa” học tập của các thế hệ sinh viên khóa trước cho các tân sinh viên mới nhập học.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn, cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc cùng hơn 70 tân lưu học sinh Việt Nam, đại diện cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bắc Kinh trong năm học 2026-2027.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh Đỗ Văn Thành cho biết đây là hoạt động thường niên của Hội, nhằm cung cấp cho tân sinh viên những thông tin cần thiết về học tập, sinh hoạt và các đầu mối hỗ trợ trong thời gian học tập tại Trung Quốc. Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, có chiều sâu và sát hơn với nhu cầu của lưu học sinh.

Đối với các tân sinh viên, Chủ tịch Hội gửi gắm ba thông điệp “chủ động, gắn kết và trưởng thành”, trong đó nhấn mạnh tinh thần chủ động học hỏi, thích nghi với môi trường mới; mạnh dạn kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời coi thời gian học tập tại Bắc Kinh là cơ hội tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm.

Các bạn tân sinh viên năm học 2026-2027 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các tân sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường học tập, sinh hoạt tại Trung Quốc. Đại sứ mong muốn các lưu học sinh nỗ lực học tập, đoàn kết, chủ động vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập quán; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và nội quy của nhà trường.

Đại sứ cũng khuyến khích các tân sinh viên tích cực tham gia hoạt động Hội - Đoàn và các hoạt động cộng đồng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học tập để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Lê Mỹ Anh, tân sinh viên Đại học Thanh Hoa, chuyên ngành Kinh tế, cho biết những ngày đầu tại Bắc Kinh mang đến cho các tân sinh viên nhiều trải nghiệm mới mẻ. Dù đã học tiếng Trung tại Việt Nam, việc giao tiếp trong môi trường bản địa, thích nghi với khí hậu, ẩm thực cũng như thực hiện các thủ tục nhập học, đăng ký tạm trú, ngân hàng và sim điện thoại vẫn là những thử thách đối với những người lần đầu sống xa gia đình.

Theo em Nguyễn Lê Mỹ Anh, sự hỗ trợ của thầy cô, các anh chị khóa trước, bạn bè quốc tế và gia đình đã giúp các tân sinh viên từng bước thích nghi với cuộc sống mới. Qua đó, mỗi người cũng có thêm cơ hội rèn luyện tính tự lập, sự kiên nhẫn và khả năng chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tân sinh viên Đại học Thanh Hoa cho rằng việc học tập tại Bắc Kinh không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn, tiếp cận những lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các mô hình quản lý kinh tế hiện đại. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Em Nguyễn Lê Mỹ Anh, tân sinh viên Đại học Thanh Hoa.

Chương trình “Chào đón tân sinh viên năm 2026” là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kết nối cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, tạo môi trường để các thế hệ sinh viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng lưu học sinh đoàn kết, chủ động và có trách nhiệm.