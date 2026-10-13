Kết nối cộng đồng doanh nghiệp phát triển kinh tế bền vững

Tại tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang cũng phối hợp với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang năm 2026. Các sự kiện này nhằm tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương; cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

* Tại buổi họp mặt với các cấp chính quyền tỉnh Đồng Tháp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ lòng tri ân đối với sự hỗ trợ tận tâm của UBND tỉnh Đồng Tháp để các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Fu Hong Jiang (Phó Hồng Giang), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp FDI khu công nghiệp Long Giang chia sẻ, 9 tháng năm 2026, doanh thu công ty đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 258 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Những kết quả này là động lực để công ty tiếp tục duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng có những thuận lợi và không ít khó khăn. Hoạt động sản xuất lốp có tính cạnh tranh cao, thị trường xuất khẩu luôn có những biến động, trong khi doanh nghiệp phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường và duy trì nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, một trong những yếu tố rất quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển tại Đồng Tháp chính là sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước.

Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam đánh giá cao tinh thần lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Đây cũng là điều kiện mà doanh nghiệp rất mong muốn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Với những kết quả đã đạt được và định hướng phát triển lâu dài tại Đồng Tháp, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam cam kết, tiếp tục nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu quả các hạng mục đầu tư, nghiên cứu các cơ hội mở rộng sản xuất phù hợp với định hướng của doanh nghiệp và quy hoạch phát triển của tỉnh.

Ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ, bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, áp lực và thách thức đối với doanh nghiệp ngày càng trực tiếp. Để vững bước trên con thuyền của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải nhạy bén trước những biến đổi của thời cuộc, thường xuyên kịp thời tái cấu trúc và đổi mới mô hình quản trị của doanh nghiệp, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Đồng Tháp trên thương trường quốc tế. Doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn phải thấm nhuần tính nhân văn và sự chia sẻ cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Từ thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến gần hơn với bạn bè, đối tác. Mỗi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi đơn hàng được ký kết, mỗi sản phẩm được nâng tầm giá trị, mỗi người lao động có việc làm ổn định đều góp phần làm cho quê hương phát triển và cuộc sống của Nhân dân Đồng Tháp ngày càng tốt đẹp hơn. Trước sự cạnh tranh gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang trở thành những đòi hỏi tất yếu, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quản trị để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Ngô Chí Cường hi vọng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp dám biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành những kết quả cụ thể và mỗi doanh nghiệp, bằng thế mạnh, kinh nghiệm, khát vọng của mình, sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Tháp thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 8.680 tỷ đồng; thành lập mới 2.433 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.488 tỷ đồng; có 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.557 doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 13.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trao tặng bằng khen cho 36 cá nhân là doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng; chính quyền có trách nhiệm kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp phát triển.

UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, lao động và các thủ tục đầu tư; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng pháp luật, duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất với doanh nghiệp.

Mọi kiến nghị phải được tiếp nhận, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn giải quyết và thông báo kết quả; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, để tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoạt động hiệu quả.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho 53 tập thể doanh nghiệp và 36 cá nhân là doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

* Tại An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối các lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ, kinh tế biển, du lịch, logistics và kinh tế cửa khẩu. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống biên giới, biển đảo, tài nguyên nông nghiệp và những giá trị văn hóa đặc sắc, An Giang có nhiều điều kiện để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước, khu vực quốc tế.

Đặc biệt, với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc và việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, nhiều cơ hội quan trọng đã được mở ra với địa phương trong thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, tiềm năng chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được chuyển hóa thành những dự án khả thi, những sản phẩm có sức cạnh tranh, những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và những giá trị cụ thể cho người dân. Yêu cầu đặt ra đối với tỉnh là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, điều hành, nâng cao chất lượng quản trị công, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, hạ tầng và nguồn nhân lực, đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Tỉnh xác định sự phát triển của doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của địa phương; doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, mở rộng nguồn thu ngân sách và tạo nguồn lực để tỉnh đầu tư trở lại cho giáo dục, y tế, hạ tầng và an sinh xã hội.

Từ yêu cầu phát triển, trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo quy định, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và tiếp cận các nguồn lực hợp pháp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đổi mới tư duy phục vụ doanh nghiệp; các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến nghị mà phải theo dõi, đôn đốc đến cùng quá trình xử lý, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng đơn vị.

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư; tiếp tục rà soát các dự án còn đang gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các vấn đề liên quan, phân loại từng trường hợp để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người dân và Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch và các công trình có khả năng tạo động lực tăng trưởng.

UBND tỉnh tăng cường đối thoại, duy trì cơ chế tiếp nhận kiến kiến nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan xử lý; các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động đồng hành với doanh nghiệp từ khi phát sinh vướng mắc, không để những vấn đề có thể giải quyết ở cấp mình trở thành rào cản cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tham quan gian hàng trưng bày tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Đối với cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các tiêu chuẩn môi trường phát triển doanh nghiệp phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng.

“UBND tỉnh mong muốn các doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp cần xác định phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là trách nhiệm đối với người lao động, khách hàng, xã hội và quê hương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

Ông Trần Kiến Nghị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành) cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với không ít những biến động và thách thức đa chiều để đứng vững và vươn lên, HUD Kiên Giang không ngừng nâng cao nội lực, đổi mới tư duy quản trị, chủ động thích ứng và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội mới. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp chính là những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh phát triển.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương và lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang trao quyết định chương trình hành động của Liên minh các Hiệp hội của tỉnh. Ảnh: Văn Sĩ /TTXVN

Theo ông Nghị, trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay vai trò của cộng đồng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một cánh én không làm nên mùa xuân, một doanh nghiệp đơn độc không thể tạo ra một nền kinh tế vững mạnh mà đòi hỏi một chuỗi liên kết chặt chẽ; từ đó không chỉ vượt qua thách thức kinh doanh mà còn chung tay tạo ra những giá trị lớn lao hơn cho xã hội, giải quyết việc làm và thúc đẩy an sinh.

Chia sẻ về chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị du lịch biển đảo An Giang từ bài học Fly Up Resort Hòn Sơn đến bài toán hợp tác cùng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”, bà Vũ Thị Diễm Thúy, Chủ tịch Chi hội Du lịch Kiên Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang nay thuộc tỉnh An Giang cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp trong trong tỉnh cần gắn kết, “bắt tay” nhau tạo thành chuỗi liên kết bền chặt để phát triển cũng như vượt qua những khó khăn, biến động thị trường.

Bà Vũ Thị Diễm Thúy đề xuất liên kết cộng đồng doanh nghiệp hợp tác như: Xây dựng "Gói sản phẩm chuỗi liên kết Biển Đảo An Giang"; chia sẻ tài nguyên và cùng làm Truyền thông - Marketing; tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và chia sẻ nguồn nhân lực; cơ chế kêu gọi đầu tư "Liên Minh Du Lịch Xanh Lại Sơn".