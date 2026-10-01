Kết nối cơ sở giáo dục với đối tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ

Hơn 70 gian hàng giới thiệu đa dạng công nghệ và giải pháp giáo dục

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường và người học.

Đáng chú ý, Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các tổ chức giáo dục và trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các nội dung được giới thiệu tại Triển lãm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng học tập, thiết bị và giải pháp phòng học đến ngoại ngữ, khảo thí, giáo dục đại học và các giải pháp hỗ trợ nhà trường, giáo viên và người học.

Các hoạt động tại Triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Đây cũng là không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm những giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Phối cảnh không gian các gian hàng tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Theo chương trình, Triển lãm được tổ chức song song với các hoạt động workshop doanh nghiệp do nhiều đơn vị tổ chức. Các hoạt động workshop tập trung vào nhiều chủ đề gắn với xu hướng phát triển giáo dục trong kỷ nguyên số, như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng kết nối giáo dục số, số hóa quản lý học đường, giáo dục tài chính số, hệ sinh thái giải pháp số cho dạy và học, ứng dụng Big Data và cá nhân hóa lộ trình học tập, lớp học tương lai và không gian cộng tác số.

Cùng với đó là các nội dung về AI trong đổi mới giáo dục và phát triển nhân lực; khảo thí số và các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; kết nối giáo dục, đào tạo và việc làm; giáo dục đại học và khoa học; kỹ năng và đổi mới sáng tạo; học tập số; chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường dựa trên EdTech.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự các sự kiện.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục là một trong những nội dung được kết nối, trao đổi tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến sẽ có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác ở các cấp, giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, góp phần kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước, quốc tế.

Các tổ chức quốc tế giới thiệu chương trình và giải pháp giáo dục tại Triển lãm

Phái đoàn Vương quốc Anh có chuỗi 4 chuyên đề với chủ đề “Vương quốc Anh - đối tác chiến lược trong số hóa giáo dục, kiểm định và cấp bằng quốc tế”.

Phái đoàn Hoa Kỳ có chuỗi 5 chuyên đề với chủ đề “AI trong kỷ nguyên đổi mới giáo dục và phát triển nhân lực”. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục có sự tham gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức giáo dục, đại diện cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công nghệ.

Lần lượt từ trái sang phải: Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu – các đối tác quốc tế tham gia các hoạt động giới thiệu và kết nối hợp tác giáo dục tại triển lãm.

Tại Khu vực Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, các trường đại học và doanh nghiệp Hoa Kỳ giới thiệu chương trình đào tạo, công nghệ, sáng kiến và các sản phẩm phục vụ giáo dục. Khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu các mô hình, trao đổi với đại diện các đơn vị và khám phá những hướng ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đến từ Hàn Quốc, Đại học Chosun tham gia với chủ đề “Sự phát triển của ngành công nghiệp Well-Aging tại Hàn Quốc và đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai”. Trường được thành lập năm 1946, là trường đại học tư thục đầu tiên tại Hàn Quốc được xây dựng từ sáng kiến của cộng đồng. Nhà trường hiện có 14 trường thành viên, 84 ngành đào tạo và hơn 19.000 sinh viên; có quan hệ hợp tác với 209 trường đại học tại 33 quốc gia. Các lĩnh vực thế mạnh gồm y sinh và chăm sóc sức khỏe, hàng không vũ trụ, phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ quán Pháp/Campus France giới thiệu nội dung “Lựa chọn Pháp cho giáo dục đại học và khoa học”. Đức (EU) có nội dung “Mô hình kết nối Đức: giáo dục, kỹ năng và đổi mới sáng tạo”. Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan giới thiệu “Góc nhìn giáo dục Phần Lan: Học tập số, kỹ năng và đổi mới sáng tạo”. Cùng với đó, Uni-Italia giới thiệu nội dung “Du học tại Ý”.

Các nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ số hóa giáo dục, AI, kiểm định và cấp bằng quốc tế đến giáo dục đại học, khoa học, kỹ năng và đào tạo nguồn nhân lực.

MỘT SỐ ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU THAM GIA TRIỂN LÃM Tổ chức, đối tác quốc tế: Phái đoàn Hoa Kỳ; Phái đoàn Canada; Phái đoàn Liên minh châu Âu; British Chamber of Commerce Vietnam (BritCham Vietnam); British Council; UNICEF; Save the Children. Đại học Việt Nam: Đại học Quốc gia TPHCM; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (HCM-UTE). Đại học nước ngoài: Georgia Institute of Technology (Georgia Tech); University of Illinois Urbana-Champaign; Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell), University of Nebraska at Omaha, Oklahoma State University, Chosun University; Niagara College; British University Vietnam (BUV); University of the West of England (UWE Bristol); University of Lethbridge; RMIT University, Queen's University, Saint Mary's University, Saskatchewan Polytechnic, St. Francis Xavier University, Thompson Rivers University, Trent University, University of Regina, Università Cattolica del Sacro Cuore, University of Messina, Concordia University, Coventry University, University of Northampton. Doanh nghiệp: Nguyễn Hoàng Group; Công ty Cổ phần IIG Việt Nam; MAXHUB Việt Nam; Qualcomm; Amazon Web Services (AWS); Google; Meta; ELSA Corp; Khan Academy; ZOOM US. Tổ chức giáo dục, công nghệ: Educational Testing Service (ETS); Cambridge University Press & Assessment; Northern Consortium UK (NCUK); Oxford EMI Ltd; Efekta Education Ltd; Pearson; Eduten; Ocean Edu, British Council, Oxford EMI Ltd và một số đơn vị khác.