Mùa đông với nền nhiệt độ xuống thấp, rét đậm, rét hại và thời tiết diễn biến thất thường luôn là thách thức đối với hoạt động chăn nuôi. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ phát sinh, lây lan, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Vì vậy, chủ động phòng, chống dịch bệnh, chống đói, rét và bảo vệ đàn vật nuôi không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp quan trọng để duy trì sản xuất, bảo đảm sinh kế và thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững.