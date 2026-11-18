Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026. (Ảnh: NGÔ LỘC)

Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026 vừa được tổ chức tại Đồng Tháp có sự tham gia của khoảng 1.000 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý thần kinh như: đột quỵ, sa sút trí tuệ, Parkinson, động kinh, đau thần kinh, bệnh thần kinh ngoại biên, can thiệp thần kinh và phục hồi chức năng.

Các chuyên gia nêu rõ: đột quỵ, sa sút trí tuệ, Parkinson, động kinh hay các bệnh lý thần kinh ngoại biên là những vấn đề sức khỏe có ảnh hưởng sâu rộng đến người bệnh, gia đình và toàn xã hội. Nhiều bệnh lý có thể để lại di chứng kéo dài, làm suy giảm khả năng vận động, nhận thức, giao tiếp và sinh hoạt độc lập. Hành trình điều trị thường không kết thúc sau một lần thăm khám mà đòi hỏi sự theo dõi, sử dụng thuốc, phục hồi chức năng và chăm sóc liên tục.

Chính vì vậy, khả năng tiếp cận thuốc, phương pháp điều trị hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh. Đặc biệt, việc duy trì thuốc theo đúng chỉ định giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ gián đoạn điều trị. Với các bệnh hiếm gặp, bệnh nặng có hành trình điều trị nhiều thử thách, các yêu cầu này càng cấp thiết.

Theo ước tính từ nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 167.000 ca tử vong do đột quỵ. Trong khi đó, các bệnh lý gây sa sút trí tuệ cũng đặt ra thách thức lớn về chăm sóc dài hạn, nhất là đối với người cao tuổi.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế, việc bảo đảm người bệnh được tiếp cận thông tin y khoa chính xác, sử dụng thuốc đúng chỉ định và duy trì quá trình điều trị cũng đóng vai trò quan trọng. Chăm sóc người bệnh vì thế cần sự phối hợp của nhiều lực lượng trong hệ thống y tế, từ bác sĩ, dược sĩ đến các đơn vị cung ứng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

TS.BS Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam. (Ảnh: NGÔ LỘC)

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam nhấn mạnh: các bệnh lý thần kinh đặt ra nhiều thách thức đối với không chỉ ở giai đoạn chẩn đoán và điều trị ban đầu mà còn trong quá trình theo dõi, quản lý và phục hồi lâu dài. Vì vậy, những diễn đàn khoa học như Hội nghị Thần kinh Quốc tế 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các chuyên gia, cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Từ hội nghị, những giá trị chuyên môn sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Đồng hành cùng hội nghị, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định vai trò của điểm chạm y tế đầu tiên, gần gũi tại cộng đồng, chung tay giảm thiểu gánh nặng bệnh thần kinh và đột quỵ. Đơn vị không chỉ đưa thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần hơn với người dân, mà còn nâng cao năng lực của đội ngũ dược sĩ, những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị, hỗ trợ bệnh nhân về thông tin y khoa, cách sử dụng thuốc đúng chỉ định, cũng như đồng hành bảo đảm tuân thủ điều trị.

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 22.000 dược sĩ trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ, Long Châu có lợi thế tiếp cận và đồng hành chăm sóc sức khỏe liên tục, bền vững cùng người dân tại nhiều địa phương. Đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tiếp xúc, tư vấn và hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng thuốc, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và tuân thủ điều trị.

Đối với các bệnh lý thần kinh, người bệnh thường phải sử dụng thuốc trong thời gian dài, phối hợp nhiều loại thuốc và tái khám định kỳ. Quá trình này đòi hỏi dược sĩ không chỉ nắm vững kiến thức về sản phẩm, mà còn cần hiểu rõ các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, những lưu ý trong quá trình điều trị và tầm quan trọng của việc tuân thủ chỉ định từ bác sĩ. Do đó, đơn vị này chú trọng xây dựng đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên và liên tục. Đồng thời thúc đẩy kết nối với cộng đồng chuyên gia, tham gia các hoạt động khoa học và hội nghị chuyên ngành, tạo điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức, tiếp cận những tiến bộ y khoa thế giới, nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng.

Đội ngũ dược sĩ đồng hành bền bỉ cùng người dân xuyên suốt hành trình điều trị. (Ảnh: HOÀNG KHÁNH)

Đáng chú ý, Long Châu đã chuẩn bị kế hoạch đưa thuốc hiếm điều trị các bệnh thần kinh vận động từ châu Âu đến gần hơn với người bệnh Việt Nam. Trong bối cảnh tỷ lệ người dân Việt Nam tiếp cận thuốc phát minh trên thế giới còn khá thấp thì những nỗ lực đưa các thuốc mới không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị theo hướng bền vững, hiệu quả và còn góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. Đồng thời thể hiện cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay cùng ngành Y tế gia tăng cơ hội điều trị, đẩy lùi những căn bệnh nguy hiểm, bệnh hiếm trong cộng đồng; hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ.