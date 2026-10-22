Kết nối, chuyển giao công nghệ nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố nêu rõ định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ vào sản xuất, chế biến

Hội thảo nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương với các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị cung ứng công nghệ; qua đó thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị nông sản và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện ngành nông nghiệp thành phố đã chia sẻ định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời nêu những nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến và tổ chức chuỗi giá trị. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu các công nghệ có khả năng chuyển giao, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đại diện doanh nghiệp cũng trao đổi về nhu cầu sản xuất, kinh nghiệm tiếp nhận và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn.

Doanh nghiệp mong muốn được kết nối, chuyển giao ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất.

Thông qua trao đổi, các bên hướng đến xác định cụ thể nhu cầu công nghệ, lựa chọn những giải pháp có mức độ hoàn thiện phù hợp, có khả năng ứng dụng và nhân rộng. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương có điều kiện tiếp cận công nghệ phù hợp, trong khi các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị cung ứng có thêm cơ hội đưa sản phẩm nghiên cứu đến gần hơn với thị trường.

Sau hội thảo, các đơn vị liên quan sẽ tổng hợp nhu cầu và nguồn cung công nghệ, phân loại những giải pháp có thể chuyển giao ngay hoặc cần khảo sát, thử nghiệm trước khi tiếp nhận; đồng thời xác định đầu mối phối hợp, xây dựng kế hoạch làm việc giữa các bên. Đây là cơ sở để từng bước hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Huế.