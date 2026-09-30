Kết nối chuyên gia, trí thức nhằm tạo động lực phát triển kinh tế biển

Hải sâm đen giống được nuôi riêng biệt trong các bể chứa.Ảnh: Phan Sáu/ TTXVN

Tại Trung tâm nuôi trồng hải sản Miền Trung (Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam), công nghệ sản xuất giống hải sâm đã góp phần nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm. Quy trình nuôi hải sâm hoàn toàn khép kín. Hải sâm bố mẹ được nuôi để đẻ trứng, từ trứng sẽ phát triển thành ấu trùng. Sau khoảng 10 ngày ương giống, hải sâm đạt chiều dài khoảng 2 - 3cm, nặng khoảng 2 - 3gram là có thể thả nuôi. Sau 8 - 10 tháng nuôi, hải sâm đạt kích cỡ thương phẩm từ 250 - 300gram. Từ năm 2023 đến nay, mô hình nuôi thương phẩm hải sâm đã phát triển mạnh ở Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Quang Duy, Phó Giám đốc Trung tâm nuôi trồng hải sản Miền Trung, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam nêu rõ: đơn vị đã làm chủ được một số công nghệ liên quan đến công nghệ giống nuôi hải sâm cát và hải sâm đen. Đối với giống hải sâm vú, đơn vị đang hoàn thiện quy trình để đưa ra nuôi phục vụ biển. Với vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học về giống biển, hàng năm đơn vị đều thực hiện nghiên cứu, cải tiến và nâng cao chất lượng con giống, để phục vụ người dân tốt nhất, hướng tới tạo đa dạng nguồn giống nuôi biển.

Không chỉ nuôi biển, Khánh Hòa còn định hướng phát triển chiến lược trong các lĩnh vực: logistics, du lịch chất lượng cao, đô thị thông minh, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu và phát triển nhiều công trình dự án.

Tuy vậy, việc kết nối, khai thác và sử dụng nguồn lực chuyên gia hiện nay còn phân tán. Tỉnh cũng chưa có cơ sở dữ liệu chuyên gia thống nhất; chưa hình thành mạng lưới chuyên gia hoạt động thường xuyên, chưa có cơ chế đủ mạnh để thu hút, huy động hiệu quả nguồn lực trí thức trong và ngoài nước tham gia giải quyết các bài toán phát triển.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, để giải quyết mâu thuẫn này, lực lượng lao động tại Khánh Hòa cần phải thực hiện một bước chuyển dịch về cấu trúc năng lực số: từ những kỹ năng số văn phòng cơ bản hướng thẳng đến năng lực vận hành và làm chủ các hệ thống thông minh phức hợp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài các yếu tố cốt lõi đã được tỉnh xác định, cần triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hải sâm đen giống trong chu kỳ sinh trưởng tháng thứ 4.

Hiện nay, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa có 42 hội thành viên với hơn 100.000 hội viên hoạt động trên đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học có năng lực tham gia ngày càng sâu rộng vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp hội đã triển khai tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, tạo thêm môi trường, điều kiện hoạt động và vận động trí thức trong nước và các chuyên gia tầm quốc gia, quốc tế tham gia các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Khắc Tài, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho biết: Liên hiệp các Hội đang xây dựng cơ sở dữ liệu số về đội ngũ trí thức, giúp kết nối chính xác chuyên gia với đúng vấn đề. Qua đó, Hội làm tốt hơn công tác tham mưu, tư vấn, phản biện và cung cấp thông tin phục vụ hoạch định chính sách. Ngoài ra, nhà khoa học và chuyên gia quê hương Khánh Hòa trên toàn cầu được kết nối. Từ đó, địa phương thu hút chất xám, kinh nghiệm cùng sáng kiến mới của nhà khoa học để đóng góp cho sự phát triển.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành đề án hình thành mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Đề án xác định sẽ thu hút tối thiểu 300 chuyên gia, nhà khoa học tham gia mạng lưới để phát triển các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Trong tương lai, Khánh Hòa sẽ hình thành tối thiểu 10 nhóm chuyên gia gắn với các lĩnh vực ưu tiên và sản phẩm chiến lược giai đoạn 2025-2030 gồm: khoa học biển, công nghệ biển, kinh tế biển; chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; công nghệ sinh học, y tế; du lịch thông minh, văn hóa số; nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân; logistics, cảng biển; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quy hoạch phát triển, quản trị công.