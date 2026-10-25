Kết nối chuyên gia, phát triển nội soi can thiệp chuyên sâu khu vực Đông Nam Á

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Cập nhật kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực điều trị

Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026 diễn ra trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo tập trung vào nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), siêu âm nội soi (EUS) chẩn đoán, can thiệp và trình diễn kỹ thuật trực tiếp.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phát triển y tế chuyên sâu tại Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho biết, trải qua hơn 130 năm xây dựng và phát triển kể từ năm 1894, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, thuộc nhóm 6 bệnh viện trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư hướng tới tầm khu vực và quốc tế. Trong đó, nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp là những lĩnh vực chuyên môn thế mạnh, được triển khai thường quy, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hội thảo là cơ hội để các chuyên gia cập nhật tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và tăng cường kết nối giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. Thông qua trao đổi chuyên môn và trình diễn kỹ thuật, các phương pháp tiên tiến có thêm điều kiện được tiếp cận, ứng dụng phù hợp với thực tiễn điều trị tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Trọng tâm của hội thảo là hai kỹ thuật có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan-mật-tụy: ERCP và EUS. Đây đều là những phương pháp nội soi can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp giữa hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình chuyên môn chặt chẽ và năng lực thực hành của đội ngũ bác sĩ.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Việc phối hợp ERCP và EUS mở rộng khả năng tiếp cận các tổn thương phức tạp, hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp. So với những can thiệp ngoại khoa lớn trong các trường hợp có chỉ định phù hợp, nội soi can thiệp có thể giúp hạn chế mức độ xâm lấn, giảm thời gian nằm viện và hỗ trợ người bệnh phục hồi sớm hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả của các kỹ thuật này phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng chỉ định, đánh giá nguy cơ, kiểm soát biến chứng và năng lực của ê-kíp thực hiện. Bởi vậy, cập nhật kiến thức, chuẩn hóa quy trình và tăng cường đào tạo thực hành là những yêu cầu quan trọng để phát triển nội soi can thiệp an toàn, hiệu quả.

Đại diện Ban tổ chức tặng giấy khen cho Giáo sư Thawee Ratanachu-Ek, Cố vấn cao cấp Nội soi tiêu hóa và Phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan). (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, ERCP và EUS là hai kỹ thuật ít xâm lấn, có tính bổ trợ và ngày càng được phối hợp trong cùng một quy trình điều trị, giúp chẩn đoán chính xác hơn, can thiệp an toàn hơn và giảm biến chứng, nhất là viêm tụy cấp sau can thiệp. Đây là những kỹ thuật ít xâm lấn, mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh.

Kết nối quốc tế, thúc đẩy đào tạo và chuyển giao kỹ thuật

Là diễn đàn cập nhật kiến thức, Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026 còn tạo ra không gian để các chuyên gia quốc tế trao đổi những vấn đề chuyên sâu trong thực hành lâm sàng. Chương trình tập trung vào ERCP cơ bản và nâng cao, EUS chẩn đoán và can thiệp; đồng thời thảo luận về giảm nguy cơ viêm tụy cấp sau ERCP, phối hợp kỹ thuật trong xử trí tắc nghẽn đường mật-tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho rằng, những kỹ thuật này đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác chuyên môn, cập nhật những tiến bộ kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực nội soi can thiệp tại các trung tâm y tế trong khu vực.

Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek, cố vấn cao cấp về nội soi tiêu hóa và phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan) phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ 4 quốc gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển nội soi mật tụy ngược dòng và siêu âm nội soi tại mỗi nước, cùng các báo cáo chuyên đề về kỹ thuật giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán-điều trị tắc nghẽn đường mật-tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

Đáng chú ý, ở các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp tại phòng can thiệp được truyền hình đến hội trường, tạo điều kiện để các đại biểu theo dõi quy trình thực hành, trao đổi với chuyên gia và thảo luận các tình huống chuyên môn. Hình thức này giúp kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn, làm rõ những yêu cầu về lựa chọn bệnh nhân, thao tác kỹ thuật và kiểm soát an toàn trong quá trình can thiệp, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng các kỹ thuật nội soi can thiệp trong điều trị.

Tham gia hội thảo lần này có Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek, cố vấn cao cấp về nội soi tiêu hóa và phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan); cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Calmette (Campuchia), Bệnh viện Mahosot (Lào) và các cơ sở y tế trong nước. Sự hiện diện của các chuyên gia trong khu vực tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm phát triển kỹ thuật, cách thức tổ chức đào tạo và những giải pháp phù hợp với điều kiện thực hành tại từng quốc gia.

Ban tổ chức trao tặng giấy khen, vinh danh về những đóng góp trong chuyển giao kỹ thuật trực tiếp cho đội ngũ bác sĩ nội soi của bệnh viện và khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, sự hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan) đã được thúc đẩy từ năm 2016. Trong quá trình này, Giáo sư, Bác sĩ Thawee Ratanachu-Ek cùng các đồng nghiệp có nhiều đóng góp trong kết nối chuyên gia, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ nội soi, trong đó có đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ nền tảng hợp tác đó, hội thảo lần này tiếp tục mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn, củng cố mạng lưới kết nối giữa các trung tâm nội soi trong khu vực. Đây cũng là dịp để đội ngũ y tế tiếp cận những kinh nghiệm thực hành đa dạng, cập nhật xu hướng kỹ thuật và từng bước nâng cao năng lực xử trí các bệnh lý phức tạp của đường tiêu hóa, gan, mật và tụy.

Cũng tại hội thảo, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam cùng các chuyên gia và đại biểu tham gia các dự án góp phần tạo nên diễn đàn chuyên môn có tính kết nối giữa các cơ sở y tế. Thông qua trao đổi kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong thực hành có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ hoàn thiện kỹ năng và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đối với Bệnh viện Trung ương Huế, phát triển nội soi can thiệp chuyên sâu không chỉ là đầu tư trang thiết bị hay tiếp nhận kỹ thuật mới, mà còn là quá trình xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, duy trì đào tạo liên tục và hoàn thiện quy trình chuyên môn. Hợp tác quốc tế giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng việc ứng dụng vào thực tế cần gắn với điều kiện của từng cơ sở, yêu cầu an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, các kỹ thuật ít xâm lấn có vai trò ngày càng rõ trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp. Việc phát triển những kỹ thuật này tại các bệnh viện tuyến cuối không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến đối với những trường hợp có thể điều trị hiệu quả tại chỗ.

Thông qua Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục khẳng định định hướng phát triển y tế chuyên sâu gắn với hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Từ kết nối chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm thực hành, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực đội ngũ y tế, bảo đảm an toàn và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh.

Đại biểu và các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đây cũng là nền tảng để Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở y tế trọng điểm, thúc đẩy hợp tác chuyên môn trong khu vực, từng bước nâng cao vị thế trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa và can thiệp. Quan trọng hơn, những tiến bộ kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hiệu quả điều trị, góp phần cải thiện chất lượng sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.