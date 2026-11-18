Sáng 18/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tiến sĩ Subhash Deshmukh, nguyên Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Mattson Technology, chuyên gia bán dẫn Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó công nghiệp bán dẫn là lĩnh vực mũi nhọn, có ý nghĩa chiến lược.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao việc Tiến sĩ Subhash Deshmukh và các cộng sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.

Cùng với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an tiên phong triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng và bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Đánh giá cao việc Tiến sĩ Subhash Deshmukh và các cộng sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định Bộ Công an sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, trong đó có các đối tác Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Subhash Deshmukh cam kết hỗ trợ, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an trong các lĩnh vực chuyên môn của mình.

Về đào tạo nhân lực, Thứ trưởng mong muốn Tiến sĩ Subhash Deshmukh tư vấn về thiết kế và kiểm thử vi mạch, qua đó giúp Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh hoàn thiện chương trình đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tiến sĩ giới thiệu các chuyên gia, giảng viên, viện nghiên cứu và doanh nghiệp bán dẫn uy tín của Hoa Kỳ và các nước để trao đổi học thuật, tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn hoặc tiếp nhận cán bộ, nghiên cứu sinh của Bộ Công an sang thực tập, nâng cao trình độ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Tiến sĩ Subhash Deshmukh.

Trong phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn các đơn vị chức năng của Bộ Công an được tư vấn về làm chủ công nghệ lõi, sản xuất thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị an ninh thông minh, cảm biến và chip chuyên dụng có tính bảo mật cao. Thứ trưởng cũng đề nghị Tiến sĩ chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Tiến sĩ Subhash Deshmukh cùng các đại biểu.

Về phần mình, Tiến sĩ Subhash Deshmukh đánh giá cao định hướng của Bộ Công an Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng. Ông cam kết hỗ trợ, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn thời gian tới.