Cách kết nối chuột không dây với laptop tiện lợi, dễ dàng.

Tùy vào từng loại chuột và cấu hình laptop, bạn có thể thiết lập kết nối thông qua USB Receiver hoặc Bluetooth. Các bước thực hiện trên laptop Dell, HP cũng khá đơn giản và dễ thao tác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kết nối, đồng thời cung cấp cách kiểm tra khi laptop không nhận chuột không dây.

Thiết lập chuột không dây bằng USB Receiver

Với các mẫu chuột đi kèm USB Receiver (đầu thu tín hiệu), việc kết nối với laptop thường khá nhanh và đơn giản. Bạn chỉ cần cắm đầu thu vào máy, bật chuột rồi kiểm tra kết nối theo các bước dưới đây.

Bước 1: Đầu tiên, cắm USB Receiver của chuột vào một cổng USB trên laptop. Chờ vài giây để máy tính nhận diện thiết bị.

Đầu tiên, cắm USB Receiver của chuột vào một cổng USB trên laptop.

Bước 2: Kiểm tra công tắc nguồn và đảm bảo chuột đang được bật. Nếu chuột có nút ghép nối, hãy nhấn giữ nút kết nối trong vài giây nếu cần. Tiếp theo, nhấn chuột phải vào This PC rồi chọn Manager.

Kiểm tra công tắc nguồn và đảm bảo chuột đang được bật.

Bước 3: Với Windows, hệ thống thường tự động tìm và cài đặt driver cần thiết. Trường hợp chuột chưa hoạt động, mở Device Manager và kiểm tra trong Mice and other pointing devices. Trên MacBook, chuột USB thường được nhận tự động; nếu chưa nhận, bạn có thể vào System Settings > Bluetooth & Devices để kiểm tra.

Với Windows, hệ thống thường tự động tìm và cài đặt driver cần thiết.

Bước 4: Nếu driver chưa được cập nhật, nhấn chuột phải vào tên thiết bị và chọn Update Driver để tiến hành cập nhật.

Nhấn chuột phải vào tên thiết bị và chọn Update Driver.

Nhiều mẫu chuột hiện nay có thể hoạt động ngay sau khi cắm USB Unifying Receiver vào máy tính mà không yêu cầu người dùng cài hoặc cập nhật driver thủ công. Nhờ vậy, quá trình kết nối trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn.

Kết nối chuột không dây qua USB mang lại tốc độ thiết lập nhanh và tín hiệu tương đối ổn định. Khi gặp sự cố, bạn nên kiểm tra lại đầu thu, thử cổng USB khác hoặc tiến hành cập nhật driver để khắc phục.

Kết nối chuột Bluetooth với laptop không cần đầu thu

Không sử dụng dây cáp hay USB Receiver, bạn vẫn có thể ghép chuột không dây với laptop thông qua Bluetooth. Tùy thiết bị đang dùng là Windows hay MacBook, cách thực hiện sẽ có đôi chút khác biệt như sau:

Cách 1: Ghép chuột Bluetooth với laptop Dell

Bước 1: Nhấn tổ hợp Windows + I để mở Cài đặt. Tiếp theo, chọn Bluetooth & devices (Bluetooth và thiết bị) rồi bật Bluetooth.

Nhấn tổ hợp Windows + I để mở Cài đặt.

Bước 2: Bật nguồn chuột, sau đó nhấn giữ nút Pairing thường có biểu tượng Bluetooth trong khoảng 3 - 5 giây. Khi đèn báo bắt đầu nhấp nháy, chuột đã chuyển sang chế độ ghép nối.

Bước 3: Trên laptop, chọn Add device → Bluetooth. Đợi danh sách thiết bị xuất hiện, nhấn vào tên chuột rồi chọn Connect để hoàn tất.

Trên laptop, chọn Add device → Bluetooth.

Cách 2: Kết nối chuột Bluetooth với MacBook

Đối với MacBook, quá trình ghép nối cũng không quá phức tạp và có thể thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt hệ thống.

Bước 1: Mở Cài đặt hệ thống (System Settings), chọn Bluetooth rồi bật tính năng này.

Bước 2: Nhấn giữ nút Pairing trên chuột cho đến khi đèn báo hiệu nhấp nháy.

Bước 3: Trong danh sách thiết bị Bluetooth, tìm tên chuột và nhấn Kết nối (Connect). Chờ MacBook hoàn tất ghép đôi rồi di chuyển chuột để kiểm tra hoạt động.

Lưu ý để ghép chuột Bluetooth thành công

Trước khi bắt đầu, bạn nên kiểm tra một số yếu tố để hạn chế lỗi trong quá trình kết nối:

Đảm bảo chuột còn pin hoặc đã được sạc đầy.

Kiểm tra và chắc chắn rằng Bluetooth trên laptop đang bật.

Nếu máy không tìm thấy chuột, hãy thử tắt rồi bật lại Bluetooth hoặc khởi động lại laptop.

Khi kết nối gặp lỗi, kiểm tra và cập nhật driver Bluetooth nếu cần.

Thực hiện đúng các bước trên sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối chuột không dây với laptop bằng Bluetooth. Cách này không cần dây cáp hay đầu thu USB, mang lại sự gọn gàng và thuận tiện hơn khi làm việc.

Cách kết nối chuột không dây với laptop khá đơn giản và có thể thực hiện qua USB Receiver hoặc Bluetooth tùy từng thiết bị. Chỉ cần chọn đúng phương thức, kiểm tra nguồn và thiết lập kết nối theo hướng dẫn, bạn có thể sử dụng chuột nhanh chóng, ổn định và thuận tiện hơn.