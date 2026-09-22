Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ấn nút khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026.

Dự lễ có: nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP.

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 26/9, với 250 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đây là dịp quảng bá nông sản Tây Ninh, đồng thời tạo không gian kết nối cung-cầu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, việc tổ chức lễ hội tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tạo điều kiện kết nối nông nghiệp với du lịch, sản phẩm với trải nghiệm, đặc sản với văn hóa và hình ảnh đất, người Tây Ninh. Qua đó, mỗi sản phẩm OCOP có thể trở thành một kênh quảng bá hình ảnh địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026.

Đến nay, Tây Ninh có 417 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, mía đường, khoai mì, cao su, mãng cầu, thanh long, chanh không hạt, chuối và các sản phẩm chế biến đặc trưng. Nông, thủy sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, mỗi năm đóng góp hơn 1,5 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu.