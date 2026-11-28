Ngày 28/11 tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn.

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối, logistics và các tổ chức liên quan của Việt Nam và Trung Quốc.

Quang cảnh diễn đàn.

Phát triển hạ tầng thương mại, logistics và lưu thông hàng hóa

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản, trái cây quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thị trường và nhu cầu tiêu thụ đa dạng, thương mại trái cây giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng mở rộng thị trường mà còn ở năng lực tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng, bảo đảm hàng hóa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian và chi phí.

Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc, tổ chức ngày 28/11 tại tỉnh Lạng Sơn.

Đặc thù của trái cây tươi là thời gian bảo quản có giới hạn, dễ chịu tác động bởi điều kiện vận chuyển và lưu kho. Do đó, hoạt động xuất khẩu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ tổ chức vùng trồng, thu hoạch, thu mua, sơ chế, đóng gói đến bảo quản, vận chuyển, kiểm dịch và thông quan. Chỉ cần một khâu thiếu đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, tiến độ giao nhận và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong chuỗi liên kết này, Lạng Sơn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Là địa bàn có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, tỉnh có lợi thế trong kết nối các vùng sản xuất trong nước với thị trường tiêu thụ Trung Quốc, đồng thời phát triển thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Từ thực tiễn đó, Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định kỹ thuật đối với trái cây xuất nhập khẩu; đồng thời kết nối trực tiếp các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Qua đó, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức sản xuất, giao nhận và lưu thông hàng hóa, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng trái cây tươi hiệu quả, ổn định và bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững, trong đó cần tăng cường liên kết chặt chẽ từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn.

Theo định hướng này, hạ tầng thương mại và logistics có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả lưu thông, bảo đảm chất lượng hàng hóa và giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đặc biệt, hệ thống chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh và các dịch vụ hỗ trợ thương mại cần được quan tâm phát triển, đáp ứng yêu cầu tập kết, phân loại, bảo quản và phân phối trái cây tươi.

Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tổ chức lưu thông hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối giữa các khâu trong chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, với vị trí cửa ngõ giao thương và hệ thống cửa khẩu kết nối trực tiếp với Trung Quốc, Lạng Sơn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện.

Theo lãnh đạo tỉnh, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn bình quân khoảng 2.000 xe/ngày, thời điểm cao điểm vượt 2.300 xe/ngày, trong đó phương tiện chở nông sản chiếm trên 70%. Đáng chú ý, lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động giao thương cũng như vai trò kết nối ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong thương mại Việt Nam – Trung Quốc.

Để phát huy lợi thế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics; phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, vận tải lạnh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh. Các giải pháp này hướng tới nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí logistics, đặc biệt đối với những mặt hàng nông sản, trái cây tươi đòi hỏi điều kiện vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương phía Trung Quốc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, góp phần hình thành chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc ổn định, hiệu quả và bền vững.

Tăng cường liên kết từ vùng trồng đến thị trường tiêu thụ

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là các phiên tham luận và trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước. Với 6 tham luận, các đại biểu tập trung làm rõ nhu cầu xuất nhập khẩu trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc; giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận, lưu thông hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại và logistics khu vực biên giới; cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu.

Bên cạnh những vấn đề về hạ tầng và thủ tục xuất nhập khẩu, các đại biểu cũng dành sự quan tâm đến giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và các sản phẩm trái cây có thế mạnh của Việt Nam. Việc tăng cường phối hợp giữa địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong tổ chức sản xuất, thu mua, vận chuyển và phân phối được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh phát biểu tham luận tại Diễn đàn.

Thông qua các ý kiến trao đổi, Diễn đàn góp phần tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, nhận diện những yêu cầu và khó khăn trong thực tiễn giao thương, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị logistics, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối hai nước.

Trong bối cảnh thương mại nông sản ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, tốc độ giao hàng và khả năng truy xuất nguồn gốc, việc phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi không thể chỉ dựa vào lợi thế sản xuất hay nhu cầu thị trường. Yêu cầu đặt ra là phải tăng cường liên kết giữa các chủ thể, đồng bộ hạ tầng thương mại, logistics và nâng cao năng lực tổ chức lưu thông hàng hóa.

Thông qua Diễn đàn, Bộ Công Thương tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác liên quan thúc đẩy hợp tác thương mại, hỗ trợ kết nối cung – cầu, phát triển hạ tầng thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Việc nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trái cây tươi không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc theo hướng ngày càng thực chất, ổn định và bền vững.