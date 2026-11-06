Kết nối chiến lược Việt Nam-Lào thông qua trao đổi lý luận

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 6/11 tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ XIII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với chủ đề “Đột phá phát triển và thúc đẩy hội nhập, kết nối chiến lược về kinh tế-xã hội trong bối cảnh mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào.”

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn; Đoàn Đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Giáo sư, Tiến sỹ Kikeo Khaykhamphithoun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam, Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Lào.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để hai Đảng trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường hội nhập, gắn kết chiến lược; đồng thời góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường sự tin cậy và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu dẫn đề tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh ý nghĩa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào và cho rằng đây là yêu cầu quan trọng nhằm giúp hai nước thích ứng với những thay đổi của thời đại và triển khai hiệu quả các quyết sách chiến lược của mỗi bên. Theo đó, cần tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, chuyển hóa tình đoàn kết đặc biệt thành động lực phát triển, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và dự án hợp tác có tầm nhìn dài hạn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nêu bật 5 trụ cột của gắn kết chiến lược, gồm gắn kết về tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển; thể chế, chính sách và cơ chế phối hợp; không gian phát triển và kết cấu hạ tầng; thương mại, đầu tư, thị trường và chuỗi cung ứng; và khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực.

Các trụ cột này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành chỉnh thể gắn kết giữa hai nền kinh tế, trong đó tầm nhìn định hướng chính sách, thể chế khơi thông nguồn lực, hạ tầng mở rộng không gian phát triển, còn doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong trong kết nối thị trường, chuyển giao công nghệ và tạo động lực tăng trưởng.

Từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở 5 định hướng đột phá thể chế để các đại biểu hai nước tập trung trao đổi, thảo luận, gồm tăng cường phối hợp chiến lược trong xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển; bảo đảm tính thống nhất, tương thích của các quy định, thủ tục và tiêu chuẩn; đổi mới cơ chế huy động nguồn lực, phối hợp đầu tư và khai thác hạ tầng chiến lược; hoàn thiện thể chế nhằm mở rộng cơ hội tham gia và chia sẻ lợi ích cho doanh nghiệp, người dân; và nâng cao trách nhiệm thực thi và khả năng điều chỉnh chính sách, bảo đảm các cam kết hợp tác được triển khai hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững độc lập, tự chủ; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực, cần được hai bên trao đổi, tham khảo và vận dụng phù hợp với điều kiện, đặc điểm của mỗi nước, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong phát biểu dẫn đề, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun khẳng định đường lối phát triển nhất quán của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường.

Đồng chí chia sẻ những thành tựu cơ bản Lào đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố nền tảng kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun đánh giá cao việc hai Đảng lựa chọn chủ đề hội thảo năm nay, cho rằng đây là nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới và chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về thúc đẩy triển khai nội hàm gắn kết chiến lược.

Qua thực tiễn hội nhập và kết nối chiến lược trong điều kiện mới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong kết nối chiến lược kinh tế, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt trong kết nối chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện mới, mở rộng hợp tác chiến lược với các nước, các chính đảng, đối tác và tổ chức quốc tế để thúc đẩy hội nhập và kết nối, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội quốc gia.

Giáo sư, Tiến sỹ Kikeo Khaykhamphithoun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác, tác động đến môi trường an ninh và phát triển toàn cầu, những biến động về kinh tế, thương mại, công nghệ và an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia, yêu cầu đổi mới tư duy, mô hình và động lực phát triển ngày càng trở nên cấp thiết.

Đối với Việt Nam và Lào, hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và yêu cầu cao hơn, việc trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tham khảo những cách làm phù hợp có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hoạch định và triển khai đường lối phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: vai trò lãnh đạo của Đảng trong hội nhập và kết nối chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế trong không gian phát triển khu vực và quốc tế; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư theo hướng công bằng, cân bằng; phát triển các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và thế giới.

Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Một nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là thúc đẩy hội nhập và kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Lào.

Hai bên cho rằng trong bối cảnh liên kết kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng, cần tăng cường kết nối về giao thông, năng lượng, thương mại, đầu tư, logistics và chuỗi cung ứng; phát huy lợi thế địa kinh tế, vị trí chiến lược và quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và dự án kết nối trọng điểm không chỉ tạo thêm động lực phát triển cho mỗi nước mà còn tăng cường khả năng liên kết, bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và giao lưu nhân dân.

Thông qua các trao đổi, thảo luận, đại biểu hai bên đánh giá cao ý nghĩa của việc kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, cơ quan tham mưu chính sách và các địa phương.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở tham khảo quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần xác định những lĩnh vực và nội dung cần tiếp tục phối hợp, nhất là các lĩnh vực có tính gắn kết chiến lược, tác động trực tiếp đến lợi ích phát triển lâu dài của hai quốc gia.

Các đại biểu nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế Hội thảo Lý luận thường niên, coi đây là một kênh hợp tác đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ hai Đảng; góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, chính trị, tăng cường tin cậy và thống nhất nhận thức, tạo cơ sở để hai bên cùng nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp trước những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển.

Hội thảo Lý luận lần thứ XIII giữa hai Đảng Việt Nam-Lào tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác lý luận trong tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Những kết quả trao đổi tại hội thảo góp phần bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Qua 13 kỳ tổ chức, hội thảo ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức chung về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước, đồng thời vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí Hội thảo Lý luận lần thứ XIV sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có cuộc làm việc để rà soát, đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian qua, đề ra phương hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp nghiên cứu các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác, kết nối đội ngũ cán bộ lý luận trẻ và xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu song ngữ./.