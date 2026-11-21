Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước; đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam và Trung Quốc; lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Nguồn: VTV