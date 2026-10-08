Tại Quyết định 3556/QĐ-UBND, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quy chế thu thập, quản lý, sử dụng, cập nhật và khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm thống nhất công tác quản lý, khai thác dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin trên môi trường điện tử, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối, chia sẻ thông tin tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Theo Quy chế, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải được thu thập, cập nhật bảo đảm phù hợp, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Quy chế quy định cụ thể thời hạn giao nộp dữ liệu. Đối với nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận kết quả hoàn thành, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giao nộp một bộ dữ liệu điện tử và một bộ gốc in trên giấy.

Đối với thông tin, dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, thời hạn giao nộp là 1 năm kể từ ngày công việc kết thúc; hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thực hiện trong thời hạn 3 đến 4 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh được xây dựng, cập nhật và duy trì có hệ thống, phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục. Cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ trên môi trường điện tử, bảo đảm thuận tiện, hiệu quả trong khai thác, sử dụng.

Quy chế cũng quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan phải bảo đảm thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin mạng và phù hợp với Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lào Cai.

UBND cấp xã có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được giao quản lý theo quy định.

Quy chế quy định rõ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, nhất là dữ liệu thời gian thực từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc thuộc diện bắt buộc quan trắc, được thu nhận, tích hợp và chia sẻ kịp thời, phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thu thập, quản lý, sử dụng, cập nhật, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế. Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu thuộc phạm vi, chức năng được giao.

Quyết định ban hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời bãi bỏ các quy định trước đây về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai.