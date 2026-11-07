Kết nối cao nguyên với biển, giảm chi phí logistics

Gắn hạ tầng với nguồn hàng và dịch vụ

Sáng 7/11, tại Gia Lai, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh chất lượng dịch vụ logistics ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện đơn hàng, chi phí của doanh nghiệp, thu nhập người sản xuất và giá hàng hóa đến người tiêu dùng. Phát triển logistics vì vậy là trách nhiệm chung của nhiều ngành, địa phương. Việc triển khai cần lấy dòng lưu chuyển hàng hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội và lợi ích tổng thể quốc gia làm căn cứ, thay vì bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Quy mô giao thương lớn đòi hỏi năng lực tương ứng về vận tải, kho bãi, phân phối và tổ chức chuỗi cung ứng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam tạo ra và giữ lại trong chuỗi cung ứng.

Theo Thứ trưởng, sau một năm ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu hiện nay là tạo chuyển biến mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, kết nối vùng sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và trung tâm phân phối có nơi chưa đồng bộ; năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp còn hạn chế, dữ liệu phân tán và việc xử lý vướng mắc liên ngành có lúc chưa kịp thời.

“Đối với Bộ Công Thương, trách nhiệm là chủ động rà soát, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và phối hợp đến cùng đối với những vấn đề cần nhiều cơ quan tham gia”, ông Thái khẳng định.

Thứ trưởng đề nghị chỉ rõ quy định bất cập, thủ tục làm tăng chi phí và khâu phối hợp gây chậm trễ, kèm phương án sửa đổi, cơ quan chịu trách nhiệm. Bộ Công Thương sẽ phối hợp các bộ, ngành khẩn trương trình phương án thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển logistics, với quy chế và thẩm quyền xử lý liên ngành, liên vùng rõ ràng.

Về hạ tầng, đầu tư phải gắn với nguồn hàng, nhu cầu dịch vụ và hiệu quả khai thác lâu dài. Một tuyến đường được cải thiện cần đi cùng khả năng gom hàng, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường. Trong năm 2027, cần ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về hạ tầng, trung tâm logistics và tổ chức luồng hàng, xác định rõ nguồn lực, thời hạn xử lý.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích phát triển dịch vụ logistics năm 2026.

Bên cạnh việc phát triển logistics nông sản và chuỗi lạnh, Bộ Công Thương sẽ thí điểm kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu logistics quốc gia trong năm 2027 nhằm chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế tình trạng khai báo lặp lại. Doanh nghiệp được khuyến khích nâng năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói, tăng hợp tác giữa đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu với nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam.

Thứ trưởng yêu cầu kết quả diễn đàn phải được chuyển thành công việc cụ thể. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026 phương án xử lý những điểm nghẽn lớn nhất.

Gia Lai hướng tới đầu mối kết nối cao nguyên với biển

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng mở, kết nối vùng nguyên liệu và các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu, thị trường quốc tế. Diễn đàn là cơ hội để Gia Lai xác định rõ hơn vai trò trong mạng lưới logistics quốc gia, tìm kiếm hướng liên kết và chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại diễn đàn.

Gia Lai hiện có hơn 300 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, hàng hóa có mặt tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD mỗi năm. Cùng với thế mạnh nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và kinh tế biển, tỉnh có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hai sân bay Phù Cát và Pleiku, cảng Quy Nhơn; dự án cảng Phù Mỹ đang triển khai, cao tốc Bắc - Nam đi qua và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang hình thành.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, để khai thác đầy đủ những lợi thế này, Gia Lai cần tiếp tục cải thiện kết nối hạ tầng, tổ chức hiệu quả vận tải đa phương thức, phát triển kho bãi, bảo quản và logistics lạnh. Các dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, hình thành chuỗi liên thông từ vùng sản xuất, khu công nghiệp đến cảng biển và cửa khẩu.

Gia Lai hướng tới trở thành điểm kết nối hàng hóa, dịch vụ và chuỗi cung ứng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung với khu vực và quốc tế. Tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, khu vực tam giác phát triển, đồng thời kết nối nhà sản xuất với đơn vị vận tải, cảng biển, nhà phân phối và đối tác quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư các dự án logistics phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật. Tỉnh kỳ vọng các trao đổi tại diễn đàn sẽ mở ra dự án, phương thức hợp tác cụ thể, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hạ tầng logistics cho Công ty TNHH Thương mại Quí Phước.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu trao đổi về triển khai chiến lược logistics, nâng năng lực doanh nghiệp, logistics thông minh và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế. Hai phiên chuyên đề tập trung vào hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ hội phát triển logistics miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án hạ tầng logistics trên địa bàn. Cùng với đó là các hoạt động trao bản ghi nhớ hợp tác, ra mắt hiệp hội logistics địa phương và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích phát triển dịch vụ logistics.