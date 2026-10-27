Kết nối các trường đại học, cao đẳng Đông Nam Bộ, tìm lời giải ứng dụng AI trong giáo dục

PGS TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện đơn vị đăng cai phát biểu chào mừng.

Tham dự chương trình, về phía Hiệp hội có: Nhà báo Nguyễn Tiến Bình, Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội; PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; ông Phạm Ngọc Lan, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Hội viên.

Về phía Câu lạc bộ có PGS.TS Lê Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ; TS Nguyễn Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục thành viên.

Về phía đơn vị đăng cai có TS Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lạc Hồng.

Ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng Ban Công tác Hội viên phát biểu tại buổi tọa đàm.

Từ diễn đàn trao đổi đến mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở đào tạo

Được Hiệp hội các Trường Đại học, cao đẳng Việt Nam thành lập năm 2021, Câu lạc bộ Khối Trường Đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa các cơ sở giáo dục trong khu vực.

Thông qua những hoạt động tọa đàm trực tiếp và trực tuyến, Câu lạc bộ tạo điều kiện để các trường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đào tạo và thảo luận những vấn đề chung của giáo dục đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Ngọc Lan, Trưởng Ban Công tác Hội viên nhấn mạnh: "Trong giai đoạn giáo dục đại học đang chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ số, vai trò của mạng lưới hợp tác càng trở nên thiết thực. Những vấn đề liên quan đến ứng dụng AI, đổi mới phương pháp giảng dạy, quản trị dữ liệu hay bảo đảm chất lượng không còn là câu chuyện riêng của từng trường.

Việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị giúp nhận diện những khó khăn tương đồng, tiếp cận các giải pháp phù hợp và hạn chế việc triển khai công nghệ theo hướng riêng lẻ, thiếu kết nối".

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI tại đơn vị.

Tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc trao đổi chuyên môn, các ý kiến từ hoạt động của Câu lạc bộ còn được Hiệp hội tổng hợp, làm cơ sở kiến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đây là một trong những giá trị quan trọng của mô hình liên kết, góp phần đưa những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của các cơ sở đào tạo đến các diễn đàn trao đổi, tham vấn ở phạm vi rộng hơn.

Tại chương trình, Hiệp hội công bố quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối Trường Đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ. Hoạt động này góp phần củng cố cơ cấu điều hành, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên và tạo nền tảng để Câu lạc bộ tiếp tục phát huy vai trò kết nối trong thời gian tới.

Trường Đại học Lạc Hồng đồng hành cùng mạng lưới giáo dục khu vực, hướng đến dấu mốc 30 năm

Là đơn vị đăng cai tọa đàm năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng tiếp tục tham gia vào các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Việc đăng cai tổ chức tọa đàm cũng gắn với định hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số mà nhà trường đang triển khai trong công tác quản trị, đào tạo và bảo đảm chất lượng.

Trình bày chuyên đề "Công nghệ và ứng dụng công nghệ AI", ông Phan Hữu Tiếp, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ, về các nội dung liên quan đến công nghệ AI và khả năng ứng dụng trong khai thác thông tin, quản lý dữ liệu, hỗ trợ hoạt động đào tạo.

Với vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ của PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, nhà trường đã xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ từ rất lâu. AI không chỉ được xây rộng mà còn phải sâu.

Bên cạnh phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động nội bộ, trường chú trọng chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục, mở rộng cơ hội hợp tác và cùng tìm kiếm những giải pháp phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong thời gian qua, nhà trường đã chuyển giao cho rất nhiều đơn vị, trong đó riêng hoạt động chuẩn đầu ra, nhà trường đã chuyển giao cho 8 Trường Đại học trên cả nước.

Các báo cáo viên nhận hoa và thư cám ơn từ TS Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lạc Hồng.

Tọa đàm là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Lạc Hồng (1997–2027). Không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện chuyên môn, hoạt động còn thể hiện tinh thần kết nối và chia sẻ tri thức trong hành trình phát triển của Nhà trường.

Từ những trao đổi về ứng dụng AI đến việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm và tiếp nối hoạt động tọa đàm năm 2027, chương trình góp phần duy trì sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục trong khu vực.

Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng lớn, mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, với sự đồng hành của Hiệp hội, chính là một trong những nền tảng để các đơn vị cùng thích ứng, đổi mới và phát triển bền vững.