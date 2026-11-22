Đây là dịp để các cán bộ ôn lại những năm tháng gắn bó, sẻ chia với nhân dân Campuchia, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ, tọa đàm và giao lưu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Tuấn Khanh nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra trong thời điểm có nhiều ý nghĩa, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027).

Ôn lại lịch sử, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia khẳng định những năm tháng công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân Campuchia đã để lại những ký ức sâu sắc, tình cảm chân thành và bài học quý giá về tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cuộc gặp không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử mà còn tạo cơ hội để trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ những người từng trải qua, qua đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị truyền thống.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia mong muốn các lưu học sinh Campuchia nỗ lực học tập, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời trở thành những nhịp cầu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện cũng được kỳ vọng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để lưu học sinh tăng cường giao lưu, kết nối.

Các đại biểu tham dự chương trình

Thay mặt lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Hà Nội, đại diện Hội Sinh viên Campuchia tại Việt Nam Bun Koemhong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cựu quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia, góp phần chấm dứt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ luôn được nhân dân Campuchia trân trọng, ghi nhớ.

Đại diện lưu học sinh khẳng định, được học tập và sinh sống tại Việt Nam là cơ hội quý báu để tiếp thu tri thức, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Thế hệ trẻ Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thanh niên hai nước, qua đó tiếp nối những giá trị hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Chương trình là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ ký ức, tình cảm và trách nhiệm, góp phần chuyển tải truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến thế hệ trẻ, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa hai dân tộc tiếp tục phát triển bền vững.