Kết nối các startup công nghệ với hệ sinh thái đầu tư, đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hàn Quốc

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Tú Châu)

IR Pitching 2026 được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các startup công nghệ với hệ sinh thái đầu tư và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời, giúp doanh nghiệp và tập đoàn tiếp cận giải pháp công nghệ mới, tìm kiếm đối tác giải quyết các bài toán thực tiễn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở. Đối với các nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình tạo điều kiện tiếp cận các startup tiềm năng, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.

Tham gia IR Pitching 2026 có 10 startup Việt Nam và Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế, Internet vạn vật (IoT), robot, công nghệ môi trường và hạ tầng dữ liệu. Các doanh nghiệp trình bày sản phẩm, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh trước các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác tiềm năng.

Các startup giới thiệu những giải pháp công nghệ có định hướng ứng dụng thực tiễn và mở rộng thị trường. Đơn cử như: trong lĩnh vực giáo dục, có Hello Science Edu (Hàn Quốc) phát triển nền tảng học tập ứng dụng AI và dữ liệu học tập, hỗ trợ giáo viên nhận diện nhu cầu của học sinh và cung cấp chương trình học tập cá nhân hóa; BNV (Hàn Quốc) phát triển các giải pháp Agentic AI cho giáo dục và doanh nghiệp, tập trung vào học tập cá nhân hóa, trợ lý AI hỗ trợ lập trình và tự động hóa quy trình vận hành.

Trong lĩnh vực IoT và Robotics, VEEP (Việt Nam) cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng theo mô hình EaaS, ứng dụng AIoT nhằm giảm chi phí năng lượng, giảm phát thải carbon và tăng khả năng sử dụng năng lượng tái tạo; V-Indoor Care (Việt Nam) phát triển công nghệ giám sát chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực, kết hợp mô phỏng và AI để tối ưu hệ thống điều hòa, nâng cao chất lượng môi trường và giảm tiêu thụ điện.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI, AIZ (Việt Nam) cung cấp nền tảng trí tuệ doanh nghiệp, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ tự động hóa, nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định.

Tại sự kiện, ông Kim Min Seuk, Trưởng Văn phòng đại diện NIPA tại Việt Nam, chia sẻ, sự kiện là dịp để các công ty khởi nghiệp hai bên giới thiệu công nghệ, tầm nhìn kinh doanh và tìm kiếm đối tác cùng nhau phát triển, nhất là trong lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, các startup có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ làm việc tại văn phòng trụ sở NIPA tại Hàn Quốc trong năm 2027, qua đó tạo điều kiện tiếp cận hệ sinh thái công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc.

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, chương trình IR Pitching 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và công nghệ số, tạo cầu nối giữa các startup công nghệ với hệ sinh thái đầu tư và đổi mới sáng tạo của hai quốc gia.

Thông qua việc phối hợp tổ chức IR Pitching 2026, NIC tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn lực phát triển và mở rộng thị trường. Hoạt động này đồng thời góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực AI, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.