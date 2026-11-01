Kết nối các nguồn lực trên Nền tảng Bản đồ số Văn hoá Việt Nam

Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buỗi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè.

Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bản đồ số Văn hoá Việt Nam. (ảnh: Việt Hùng)

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng bày tỏ mong muốn, từ thông tin trên bản đồ sẽ có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình.

“Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định.

Sự kiện công bố CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076 – 2026). Di tích này không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, trong đó có tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi các hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Tại sự kiện tối 1/11, Chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” đã thể hiện sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Những mô hình sáng tạo này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho di sản, thúc đẩy kinh tế du lịch Thủ đô, mà còn trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Việc đưa CMAP vào vận hành gắn với chương trình nghệ thuật này cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học".

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, Nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Hình ảnh trong chương trình "Tinh hoa đạo học".

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Tính đến 12h ngày 1/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VHTTDL công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.