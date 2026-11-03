Kết nối các nguồn lực đưa văn hóa Việt trở thành tài sản trí tuệ

Bà Trần Tuệ Tri, Nhà sáng lập và CEO Stamford Global Leadership Center, trao đổi về việc chuyển hóa bản sắc văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh.

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải thưởng tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các thành viên Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Giám khảo và Hội đồng Chuyên gia, thảo luận giải pháp chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, thành viên Ban tổ chức, cho rằng một ý tưởng văn hóa muốn phát triển lâu dài cần sự đồng hành của nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, đơn vị công nghệ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Chương trình hướng tới kết nối nguồn lực, hỗ trợ sáng kiến tiềm năng và hình thành những mô hình phát triển tài sản trí tuệ văn hóa có thể nhân rộng.

Bà Trần Tuệ Tri, Nhà sáng lập và CEO Stamford Global Leadership Center, đại diện Hội đồng Giám khảo nhận định, Việt Nam có lịch sử lâu đời, bản sắc phong phú nhưng chưa khai thác hết sức mạnh của những câu chuyện văn hóa. Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy công nghiệp văn hóa có thể thúc đẩy thời trang, mỹ phẩm và thương hiệu; Trung Quốc cũng có những bước tiến trong thiết kế sản phẩm.

Theo bà Tri, Việt Nam cần chuyển hóa bản sắc thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh, qua đó tạo giá trị kinh tế, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

TS. NSND Bạch Tuyết chia sẻ kinh nghiệm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng trẻ, nhấn mạnh sự hợp tác giữa các thế hệ nghệ sĩ và nhà sáng tạo.

Từ thực tiễn hoạt động nghệ thuật, Tiến sĩ, NSND Bạch Tuyết nhấn mạnh văn hóa truyền thống cần được tiếp nối bằng cách thể hiện phù hợp với công chúng trẻ. Sự hợp tác cởi mở giữa các thế hệ nghệ sĩ và nhà sáng tạo giúp chia sẻ kinh nghiệm, tìm cách giới thiệu giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, để người trẻ tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu nghệ thuật dân tộc.

Theo các đại biểu, để sản phẩm văn hóa trở thành tài sản trí tuệ có sức sống lâu dài, cần kết hợp chất lượng nghệ thuật, bản sắc riêng, cộng đồng yêu thích và chiến lược thương mại hóa. Các bên tham gia phải xác định rõ quyền sở hữu, cơ chế chia sẻ lợi ích và mô hình kinh doanh.

Trong quá trình này, doanh nghiệp có thể đồng sáng tạo, đồng đầu tư với nghệ sĩ; đơn vị công nghệ tham gia từ khâu phát triển ý tưởng đến số hóa, quản lý quyền và phân phối nội dung. Kết hợp nghệ thuật, thiết kế, ẩm thực và công nghệ cũng mở ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

Bà Nguyễn Thanh Giang cho biết, chương trình tìm kiếm cả những dự án đáng vinh danh và cách làm đáng học hỏi. Kinh nghiệm kết nối đối tác, bổ sung nguồn lực, đưa ý tưởng ra thị trường sẽ được chia sẻ thông qua mạng lưới chuyên gia và hoạt động cố vấn.

Với thông điệp “Sáng tạo trải nghiệm Việt - Sống nhịp thế giới”, giải thưởng nhận hồ sơ đến hết ngày 22/11/2026, chấm giải trong tháng 11 - 12/2026 và dự kiến trao giải vào tháng 1/2027. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Giải thưởng do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức.