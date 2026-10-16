Kết nối các mô hình điểm đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo địa phương

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai tặng hoa và thư cảm ơn các báo cáo viên trình bày tham luận, chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại diện các đơn vị, viện/trường đã trình bày tham luận, nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Đồng Nai; góc nhìn từ doanh nghiệp với điểm đổi mới sáng tạo/không gian sáng tạo tại địa phương; kinh nghiệm xây dựng và vận hành mô hình điểm đổi mới sáng tạo/không gian sáng tạo tại một số địa phương; vai trò của trường đại học, viện nghiên cứu trong hỗ trợ hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo địa phương; góc nhìn từ đơn vị hỗ trợ về điều kiện hình thành mô hình điểm đổi mới sáng tạo; giới thiệu và hướng dẫn địa phương đăng ký tài khoản nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub)…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai chia sẻ: Hội thảo tập trung các nội dung về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, tổ chức và vận hành các mô hình điểm đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo tại địa phương. Đồng thời, xác định những nhu cầu thực tế, những khó khăn và đề xuất các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả các mô hình này, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị liên quan, địa phương tăng cường kết nối, hình thành các nhóm hợp tác và cộng đồng thực hành, từng bước xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố Đồng Nai hoạt động thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa.