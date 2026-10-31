Kết nối các hoạt động, tạo sức lan tỏa cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực.

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đến ngày 29/10, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị tích cực triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thông tin, tuyên truyền, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch.

Về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ đang tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình, phương án tổ chức trong tháng 11. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, con người và triển khai chủ trương của Đảng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Lễ công bố nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nền tảng được xây dựng nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các hoạt động văn hóa trên môi trường số. Tính đến 15h ngày 25/10, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật tổng số 467 sự kiện lên nền tảng. Trong đó, 192 sự kiện đã được rà soát, công bố. Các sự kiện sẽ liên tục được cập nhật lên nền tảng trong thời gian tới để người dân nắm bắt, tham gia.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gồm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; hoạt động điện ảnh, giới thiệu di sản, bảo tàng, phát triển văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân.