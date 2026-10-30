Kết nối các hoạt động, tạo sức lan tỏa cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Cùng dự có đại diện các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực.

Đến ngày 29.10, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức sự kiện VHTTDL; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ VHTTDL, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị tích cực triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thông tin, tuyên truyền, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ đã xây dựng mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương trình bày báo cáo

Đối với công tác chuẩn bị một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu, về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ VHTTDL đang tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình, phương án tổ chức trong tháng 11. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, con người và triển khai chủ trương của Đảng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, các hoạt động phong phú, đặc sắc cũng được diễn ra trong dịp này như chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, tuần phim, chương trình Thanh âm Việt Nam, chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026...

Đặc biệt, Lễ công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 1.11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Nền tảng được xây dựng nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các hoạt động văn hóa trên môi trường số. Tính đến 15 giờ ngày 25.10, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật tổng số 467 sự kiện lên nền tảng. Trong đó, 192 sự kiện đã được rà soát, công bố. Các sự kiện sẽ liên tục được cập nhật lên nền tảng trong thời gian tới để người dân nắm bắt, tham gia.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, tập trung vào công tác chuẩn bị các hoạt động chuyên môn, thời gian, địa điểm tổ chức và phương án phối hợp triển khai.

Lãnh đạo, đại diện các đơn vị trình bày báo cáo

Nhìn chung, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm sự nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ đề ra. Các nội dung, phần việc được rà soát, phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả tổ chức.

Qua đó, các hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn sâu sắc, mang đến những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gồm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; hoạt động điện ảnh, giới thiệu di sản, bảo tàng, phát triển văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động VHTTDL phục vụ nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc

Các đơn vị cũng đang tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, lịch hoạt động và phương án phục vụ tại các thiết chế văn hóa trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 – 24.11.

Sau khi lắng nghe báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy biểu dương, hoan nghênh tinh thần chủ động, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Thứ trưởng đánh giá, các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, cần rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm sự thống nhất về nội dung, chương trình, tiến độ và phương án tổ chức; kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh yêu cầu thống nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được gửi tới tất cả các đơn vị. Thứ trưởng yêu cầu tất cả các hoạt động truyền thông phải gắn với mẫu biểu trưng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai; tạo hiệu ứng lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số để cập nhật thông tin các hoạt động lên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối, giới thiệu và quảng bá các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên môi trường số.