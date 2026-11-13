Kết nối các hành trình tham quan, mở rộng dư địa phát triển du lịch

Du khách trải nghiệm bắt cá ruộng bằng tay tại xã Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống di tích lịch sử và bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc, Tuyên Quang có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch.

Lượng khách và doanh thu trong những năm gần đây cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, địa phương cần chú trọng xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối các vùng du lịch.

* Sức hút nhiều điểm đến

Tuyên Quang có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng. Đây là lợi thế để địa phương phát triển nhiều loại hình, từ khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng đến tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử. Những điểm đến như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, hẻm vực Tu Sản… đã trở thành địa danh quen thuộc với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, thôn Lô Lô Chải còn được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Khách du lịch chinh phục dốc Thẩm Mã, Quốc lộ 4C trên hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Trong chuyến tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn những ngày đầu tháng 11/2026, chị Bùi Ánh Nguyệt (du khách đến từ Hải Dương) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan vùng cao. Ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá, chị bất ngờ trước lượng khách tại các điểm tham quan.

Lán Nà Nưa thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang) hàng năm đón hàng nghìn lượt du khách tham quan về nguồn. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Ở phía Nam của tỉnh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình là những địa chỉ đỏ có thế mạnh phát triển du lịch lịch sử, thu hút du khách về nguồn. Trong khi đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, suối khoáng Mỹ Lâm cùng hệ thống làng văn hóa du lịch cộng đồng có nhiều điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm trên lòng hồ.

Có mặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trong những ngày này, anh Nguyễn Thành Long (du khách đến từ Hà Tĩnh) không giấu được sự xúc động khi lần đầu trực tiếp tham quan những địa chỉ đỏ gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam. Với anh, được tận mắt chứng kiến các di tích và nghe giới thiệu về những sự kiện lịch sử ngay tại nơi diễn ra sự kiện mang lại cảm nhận khác với việc tìm hiểu qua sách báo.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 3,9 triệu lượt khách, trong đó có trên 540.000 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu của khách du lịch đạt hơn 10.633 tỷ đồng. Chín tháng của năm 2026, tỉnh đón gần 3,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 570.000 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu ước đạt hơn 8.984 tỷ đồng...

* Nâng chất sản phẩm, giữ chân du khách

Theo Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có lợi thế lớn về tài nguyên du lịch, từ thiên nhiên, lịch sử đến đời sống văn hóa giàu bản sắc của các cộng đồng dân cư.

Lễ hội Thành Tuyên là sản phẩm du lịch riêng có của tỉnh Tuyên Quang, thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến trải nghiệm hàng năm. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Đây là cơ sở để địa phương phát triển nhiều loại hình du lịch. Tuy nhiên thay vì đầu tư dàn trải, tỉnh cần lựa chọn những nhóm sản phẩm có thế mạnh để tập trung nguồn lực, trong đó có du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa, cộng đồng và du lịch lịch sử gắn với giáo dục trải nghiệm.

Sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn được quyết định bởi chất lượng trải nghiệm và dịch vụ. Những điều kiện như vệ sinh môi trường, biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, an toàn và chất lượng phục vụ cần được quan tâm đồng bộ; đồng thời chú trọng đào tạo người dân địa phương tham gia làm du lịch.

Đối với việc xây dựng thương hiệu sau sáp nhập, Tuyên Quang cần có câu chuyện chung để kết nối các vùng nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng của những thương hiệu đã được định hình trước đó.

Để tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú, tỉnh chú trọng kết nối các hành trình tham quan di tích lịch sử, khám phá cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cộng đồng và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Các lễ hội như Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội hoa lê Hồng Thái, chợ Phong lưu Khâu Vai hay Lễ hội nhảy lửa của đồng bào Pà Thẻn cần được gắn với hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm địa phương và các tour, tuyến phù hợp, thay vì chỉ tập trung thu hút khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Núi Đôi Quản Bạ (còn gọi là Núi Cô Tiên), nằm bên Quốc lộ 4C, là điểm nhấn cảnh quan trên hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 4,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm, thương hiệu du lịch hiện có; đồng thời xây dựng thêm những sản phẩm, thương hiệu mới phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng điểm đến.

Cùng với phát triển sản phẩm đặc trưng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Ông Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh vai trò của người dân và doanh nghiệp trong phát triển du lịch; mỗi người dân tiếp tục là một “đại sứ du lịch” thân thiện, mến khách; còn doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chữ tín và lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và bảo tồn tài nguyên, bản sắc văn hóa sẽ là cơ sở để du lịch Tuyên Quang phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cộng đồng địa phương.