Du khách trải nghiệm gian trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Nhận diện, kết nối những miền di sản, gắn phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và sinh kế cộng đồng đang trở thành hướng đi quan trọng để Tây Ninh định hình bản sắc, tạo động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bồi đắp bản sắc từ chiều sâu lịch sử

Dọc theo hai dòng Vàm Cỏ, những mái đình cổ, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian và các địa danh lịch sử lưu giữ dấu ấn của nhiều thế hệ cư dân trong hành trình khai hoang, lập làng, mở đất và bảo vệ quê hương. Trải qua những biến thiên của lịch sử, các giá trị ấy luôn được giữ gìn và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn Nghệ Tây Ninh cho rằng, quá trình khai mở đất đai của các bậc tiền hiền, hậu hiền đã đặt nền móng hình thành không gian văn hóa, đồng thời định hình các trung tâm kinh tế - xã hội đặc trưng của Tây Ninh.

Tiêu biểu là cụ Đặng Văn Trước với vùng đất Gia Lộc - Trảng Bàng và Lễ hội Kỳ Yên; cụ Biện Văn Đống với công cuộc khai hoang, lập làng, dựng chợ ở Phước Chỉ; cụ Trần Văn Thiện với vùng Long Thành, nơi hội tụ Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, chợ Long Hoa, chùa Thiền Lâm - Gò Kén. Tại Bắc Tây Ninh, di sản các vị Quan lớn Trà Vong lưu dấu truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.

Nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc góp phần đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng đương đại.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt, truyền thống tri ân những người có công với dân, với nước chính là một trong những giá trị bền vững, góp phần định hình cốt cách con người và bản sắc văn hóa Tây Ninh.

Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Văn Thiện, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Tây Ninh nhận định, sự hiện diện của vùng Đồng Tháp Mười trong địa giới hành chính Tây Ninh đã tạo nên diện mạo địa văn hóa đa dạng hiếm có. Từ địa hình đồi núi, thềm phù sa cổ đến đồng bằng thấp, hội tụ nhiều dạng cảnh quan sinh thái đặc trưng của Nam Bộ.

Những cánh rừng tràm xen lẫn trảng lau sậy, đầm sen, súng cùng hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tạo nên nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên giàu tiềm năng. Bên cạnh đó, vùng Đồng Tháp Mười còn lưu giữ hệ thống di tích lịch sử, lễ hội, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực mang đậm dấu ấn cư dân phương Nam.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Văn Thiện, cần đặt các giá trị sinh thái của Đồng Tháp Mười trong mối liên kết với những không gian văn hóa khác của tỉnh; chú trọng kết nối cảnh quan thiên nhiên với nghệ thuật đờn ca tài tử, lễ hội, ẩm thực và truyền thuyết dân gian. Việc đầu tư, khai thác hiệu quả các điểm đến sẽ góp phần hình thành những tuyến du lịch có chiều sâu văn hóa, phát huy lợi thế tổng hợp của Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Để di sản sống trong đời sống đương đại

Tây Ninh hiện có 225 di tích được xếp hạng và 17 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo cùng kho tàng lễ hội, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và ẩm thực truyền thống tạo nên nguồn chất liệu phong phú cho phát triển văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, trước tác động của kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong đời sống xã hội, việc bảo tồn di sản đang đứng trước yêu cầu đổi mới.

Nghệ thuật chế tác và trang trí đầu lân ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh là nét đẹp văn hóa dân gian, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Thạc sĩ Trịnh Duy Cường, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh cho rằng, bên cạnh hoàn thiện chính sách, cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nguy cơ thương mại hóa làm biến dạng di sản hoặc để di sản bị “đóng băng” trong hồ sơ. Việc số hóa văn hóa dân gian cần hướng đến xây dựng nguồn tri thức mở, tạo chất liệu cho các sản phẩm sáng tạo, đồng thời đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, mở rộng không gian thực hành và truyền dạy trong cộng đồng.

Theo ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, múa trống Chhay-dăm, đờn ca tài tử và văn hóa ẩm thực đều có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, liên kết giữa doanh nghiệp với chủ thể di sản còn thiếu ổn định, cơ chế chia sẻ lợi ích và trách nhiệm bảo tồn lâu dài chưa được xác định rõ.

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc đề xuất mô hình liên kết 6 chủ thể gồm cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, nghệ nhân và chủ thể văn hóa, doanh nghiệp, cộng đồng, du khách; trong đó, nghệ nhân và chủ thể văn hóa giữ vai trò trung tâm. Doanh nghiệp cần trả thù lao tương xứng cho nghệ nhân, tạo đầu ra ổn định cho hộ làm nghề và dành một phần doanh thu tái đầu tư cho bảo tồn. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản của mình, cộng đồng sẽ có thêm điều kiện duy trì nghề, truyền dạy kỹ năng và bảo vệ không gian văn hóa.

Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực phát triển

Theo ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, không gian phát triển sau hợp nhất mở ra nhiều cơ hội để địa phương khai thác lợi thế về di sản, cảnh quan sinh thái và bản sắc văn hóa từng vùng. Ngành đang chú trọng đổi mới phương thức bảo tồn, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá di sản; đồng thời kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trong năm 2026, tỉnh hoàn thành tu bổ, tôn tạo 5 di tích; triển khai gắn mã QR tại 185 di tích, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ngành Du lịch phối hợp với doanh nghiệp đưa vào khai thác 37 chương trình kết nối điểm đến và 5 sản phẩm du lịch mới.

Du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tổng doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 ước đạt 10.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 3,6% GRDP toàn tỉnh, cho thấy tiềm năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương.

Cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xác định, phát triển văn hóa phải gắn với xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần và khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh dự kiến hơn 2.983 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho bảo tồn di sản, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh, phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao. Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu tu bổ, tôn tạo khoảng 70% di tích quốc gia; 96/96 xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, Tây Ninh lấy Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen làm hạt nhân, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa tâm linh - sinh thái tầm cỡ quốc tế, kết nối với Tòa Thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, hồ Dầu Tiếng, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, chùa Tôn Thạnh, Vàm Nhựt Tảo và các căn cứ cách mạng, hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa - du lịch mang bản sắc riêng, phát huy lợi thế của từng vùng di sản, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Địa phương cũng chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người thực hành di sản. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo, hình thành những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động vùng đất, con người Tây Ninh trong tiến trình phát triển.

Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ.

Từ những miền di sản giàu truyền thống đến những không gian sáng tạo đang được định hình, Tây Ninh đang tạo dựng một diện mạo văn hóa mới trên nền tảng những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Khi di sản hiện diện sinh động trong đời sống đương đại, văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế và người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, bản sắc Tây Ninh sẽ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.